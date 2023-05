Klub der jungen Geschichten Das Geheimnis des Schrankes Sandro Fischer, Buttisholz, 1. Oberstufe

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte …

Ich musste heute fürs Abendessen in den Keller um Kartoffeln zu holen. Als ich plötzlich aus dem uralten Schrank meines verschollenen Bruders eine seltsame Stimme hörte.

Die Neugier trieb mich an, die Schranktür zu öffnen. Plötzlich fühlte ich einen starken Sog und mir wurde schwarz vor Augen. Als ich wieder aufwachte, war ich in einer. anderen Welt, sie war so schön, es gab keine Strassen und keine Autos, es war wie die perfekte Welt. Das dachte ich zumindest, denn an einem Waldrand entdeckte ich meinen verschollenen Bruder stark verwundet und bewusstlos am Boden. Ich rannte so schnell wie möglich zu ihm. Als ich bei ankam, sagte er: «Es lauert Gefahr, pass auf dich auf und hüte dich vor den Dämonen, sie wollen diese wunderbare Welt zerstören und zum Reich der Finsternis machen, ich habe sie versucht aufzuhalten aber ohne Sonnenschwert ist es unmöglich. Der letzte, der so eines besass, war der Sonnenkönig, du findest es Beim Grab des Sonnenkönigs beim Sonnentempel.» Dann wurde er wieder bewusstlos. Das heisst, ich muss mich auf dem Weg zum Sonnentempel machen, zum Glück hat mein Bruder mir eine Karte gegeben, sonst hätte ich keine Ahnung wohin es geht. Ich muss nur durch den Wald des Grauens. Der Gedanke an den Namen des Waldes beunruhigte mich. Aber es war der einzige Weg wieder in die normale Welt. Also machte ich mich auf den Weg zum Wald. Als ich dort angekommen bin, ging ich rein, ich hat die ganze Zeit über ein unwohles Gefühl im Bauch. Dann hörte ich ein Rascheln aus den Büschen und plötzlich sprangen mehre Kobolde aus dem Gebüsch und fesselten mich und brachten mich zu ihrem Dorf zu ihrem Häuptling

Nun wollten sie mich an den Vulkan opfern um seinen Zorn zu stillen. Sie trugen mich zum Vulkan und ich musste mir dringend was überlegen, um ihnen zu Entkommen. Da viel es mir ein - Kobolde liebten Gold, also warf ich ihnen meine goldene Uhr zu, die ich zum Geburtstag bekommen hatte. Alle Kobolde stürzten sich auf die goldene Uhr, ich befreite mich schnell und rannte wieder in den Wald. Als ich aus dem Wald war, atmete ich erleichtert auf. Nun stand ich endlich vor dem Sonnentempel. Ich ging die steile Treppe hinauf. Endlich war ich oben und sah das Sonnenschwert auf einem Sockel, ich fand es ging sehr leicht, fast ein bisschen zu leicht. Ich nahm das Schwert von dem Sockel, dann machte es klick und ich viel in eine Falltür. Mist, dachte ich mir, ich hätte es ja denken können, dass es so leicht nicht sein kann und da eine Falle ist. Jetzt steckte ich in der Fallgrube fest, ich versuchte hoch zu klettern, doch es half alles nicht. Dann sah ich oben plötzlich ein vertrautes Gesicht, es war mein Bruder, er warf mir ein Seil runter und ich kletterte hoch. Nun mussten wir den Ursprung der Dämonen finden, der sehr wahrscheinlich in der Unterwelt war, also machten wir uns auf den Weg in die Unterwelt. Also mussten wir durch die Echoschlucht, wenn man in der Echoschlucht ein Wort sagte, egal wie laut, es wurde 100mal lauter und löste eine Steinlawine aus. Mein Bruder sagte, dass noch nie einer aus dieser Schlucht zurückkam. Wir gingen nun in die Schlucht hinein, wir liefen schon seit etwa fünf Minuten als mich plötzlich was ins Bein biss. Ich musste schreien! Mit meinem Geschrei löste ich einen Steinschlag aus, mein Bruder und ich kamen noch rechtzeitig heraus bevor die Schlucht komplett einstürzte. Dann sah ich auch, was mich ins Bein gebissen hatte, es war ein junger Wolfswelpe der am Verhungern war, also gab ich ihm ein bisschen zu essen, dann wollte es mir nicht mehr von der Seite weichen, ich dachte mir, was Mama sagen würde, wenn ich mit einem Wolfswelpen zurückkomme, sie würde sich bestimmt nicht freuen.

In der Unterwelt angekommen, sahen wir einen schwarzen Kristall und zerstörten ihn und konnten nun zurück nach Hause. Meine Mutter war sehr froh zu sehen, dass mein Bruder noch lebte. Dann beschlossen wir, den Schrank zu zerstören.