Klub der jungen Geschichten Das Geheimnis des Schranks Tilman Vogel, Wauwil, 5. Primar

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Und als ob das nicht schon genug ist öffnete er sich jetzt auch noch. Es wurde immer heller und heller und dann. «Anny aufwachen, komm es gibt Frühstück», sagte die Mutter. Was war das den, war das nur ein Traum. Ja das war bestimmt nur ein Traum.» Ich komme schon», sagte Anny. Aber genau dann erinnerte sie sich wieder an den Traum, den sie gerade hatte. Das stimmt, sie war wirklich schon lange nicht mehr im Keller und denn Schrank hat sie auch schon lange nicht mehr gesehen. Sie wollte nach dem Frühstück mal schauen gehen. Als das Frühstück zu Ende war stieg sie wie versprochen in den Keller. Ich sah das Bild in meinem Kopf genau das Bild, das ich schon beim Traum gesehen habe. Moment ich bilde mir das gar nicht ein das Licht war wirklich im Schrank. Ich kam näher und wie im Traum wurde das Licht auch heller und heller. Als ich genau vor dem Schrank war öffnete ich ihn. Es schimmerte und plötzlich kam ein Wind, der Wind zog mich herein ich konnte nichts machen. Für einen Moment schwebte ich und alles drehte sich es fühlte sich gut an, als ob mein Körper vibrierte. Ich schloss die Augen und plötzlich war ich auf einem Boden. Ich öffnete die Augen wieder. Ich war am Meer aber das Meer sah komisch aus es wahren überall Plastik Becher und Plastik Tüten. Das Wasser war nicht blau, sondern braun. Wo war sie. Dort sah sie Menschen sie ging zu ihnen. « Was haben wir für ein Jahr», fragte Anny. Doch niemand antwortete. Sie liefen einfach an ihr vorbei und sagten kein Wort. Die Häuser sahen komisch aus überall waren Bildschirm. Auch überall waren Wolkenkratzer. Alles voller Hochhäuser und aus einigen Gebäuden kamen dunkle Wolken heraus. Der Himmel war auch dunkel und keine Vögel waren am Himmel. Die Luft war auch nicht so gut und es stank nach Abgas. Da an der Tafel stand eine Zahl 2220 und hinten stand Jahr. War sie wirklich im Jahr 2220 aber Moment mal es sah aber nicht schön aus. Es war alles verschmutzt. War das wirklich die Zukunft. Das kann doch nicht sein» Ich muss etwas tun», sagte Anny. «Ich muss den Menschen klar machen, was sie mit der Erde tun. Ich muss nach Hause gehen und die Menschheit retten», sagte Anny. Sie ging wieder zu diesem Platz und da wahr tatsächlich ein schwarzes Loch. «Soll ich hineinspringen», sagte Anny, «Ja was soll schon passieren»? Und da kam wieder dieses gefüllt vom Schweben und Vibrieren. Und dann war sie im Keller genau da wo sie vor ca. 2 h wahr. Und der Schrank schliesset sich. Sie holte sofort ihr Handy. Sie schrieb allen ihren Freunden. Und erzählte die ganze Geschichte ihren Freunden. Die antworteten sofort und machten einen Treffpunkt ab. Anny rannte sofort los und ging zum Bundeshaus dort war nämlich der Treffpunkt. Als die Freunde alle da waren gingen sie ins Bundeshaus. Der Plan war grossartig aber auch vollkommen verrückt sie gingen hinein und gingen in den Bundesraum. Dort war gerade das Fernsehe und filmte den Bundesrat. Dan ging Anny hinein voll in die Kamera und fing an zu reden.» Hallo ich bin Anny ich finde es schrecklich, wie die Menschen mit der Unweit umgehen», sagte Anny.» Darum biete ich euch schütz euer Umfeld», sagte Anny. Ein gewaltiges Klatschen breitete sich aus. Anny war über glücklich. Sie hoffte das das etwas half, um die Erde zu retten.

Ende