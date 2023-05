Klub der jungen Geschichten Das Geheimnis des verfluchten Smaragds Nicolas Bachmann, Meierskappel, 5. Primar

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand geöffnet hatte. Als ich in sah erschrak ich und stolperte über den kleinen Absatz vor der Tür. Ich sah mich um im Keller, es wahr wie in einem Albtraum. Unser Keller war riesig und unheimlich, bei andern ist es der Dachboden den so unheimlich ist. Ich ging langsam zu dem kleinen und schwarzen Schrank zu. Es war mitten in der Nacht und ich fühlte mich komisch. Trotzdem öffnete ich langsam und vorsichtig den Schrank. Dort drin leuchtete ein sehr heller Smaragd. Als ich in genauer anschaute, sah ich darin ein Gesicht. Es sah fürchterlich aus und es sagte in unheimlicher Stimme: «Du hast den ältesten und wertvollsten Schatz gefunden. Du bist für immer verflucht.» Ich sprang nach hinten und sah mich schweiss gebadet in meinem Bett.

Meine Mutter polterte wild an meine Tür und wollte, dass ich endlich aufstehe. Dann rief ich: «Ja Mama, bin schon aufgestanden!» Wütend dachte ich mir: «Ach, immer dasselbe mit meiner Mutter.» Doch als ich auf meine Uhr schaute, und bemerkte das ich nur noch fünf Minuten bis zum Schulbeginn habe, änderte ich meine Meinung. Schnell zog ich mich an und ass Frühstück. Aber natürlich musste meine Mutter wieder tausend mall das gleiche sagen. Dieses mall sagte mir meine Mutter die ganze Zeit: «Aber vergiss bloss nicht all deine Schulsachen mitzunehmen!» Ich verdrehte die Augen und rannte aus dem Haus in die Schule. Es war der letzte Schultag und deshalb wollte ich nicht zu spät zur Schule kommen. Aber im Nachhinein hätte ich eigentlich auch zu spät zur Schule kommen können, denn in der Schule machten wir sowieso nichts Spanendes. Ich und meine Freunde verabredeten uns für den Nachmittag auf dem Fussballplatz. Nach der Schule ging ich dann nach Hause und ass Mittagessen. Es gab leckere Pasta Eigentlich spielte ich gar nicht so gern Fussball aber meine Freunde schon und darum spielte ich auch mit. Also ging ich dann nach dem Mitttagessen auf den Fussballplatz.

Meine Freunde Tim, George und Steve waren schon da. Dann schossen wir Tore um die Wette. Die Sonne strahlte direkt auf uns und wir schwitzen tropfenweise. Darum machten wir eine kleine Pause. Ich sah in eine Alte Bar, die nicht besonders einladend aussah. Dort drin hingen an der Decke alte und halb leere Alkoholflaschen. In der Bar sassen ein paar alte Männer an den Tressen, und sahen schweigend in ihr Bier Glass. Ein paar Männer rauchten noch und der grosse Ventilator an der Decke wirbelte den Qualm umher. Dann sah ich auf der Strasse ein merkwürdig aussehender Mann der Zielstrebig auf die Bar zuging. In der Bar ging er zu einem der Männer. Es sah so aus wie sie sich kennen würden.

Doch plötzlich fesselten die Meiden Männer dann Mann an der Kasse und dann den anderen Männern. Ich wusste nicht, ob das gespielt war. Aber ich glaube das war ernst. Wieso hatten die beiden Männer das getan? Meine Freunde hatten es auch gesehen. Dann fragte Steve: «Spinne ich oder habe ich das richtig gesehen?» «Nein», sagte George, « Wir habe das alle gleichgesehen.» «Aber wieso haben das die Männer getan?», fragte ich. «Um das herauszufinden, müssen wir näher zu den beiden Männern gehen», sagte Steve. Also gingen wir näher zu der Bar. Einer der Männer rollte die Rollläden hinunter, damit man nichts sehen konnte. Wir gingen neben das Fenster hinter die Säule, damit man uns nicht sehen konnte. So konnten wir perfekt die beiden Männer hören. Einer der beiden Männer sagte mit ängstlicher Stimme: «Irgendwie habe ich ein ungutes Gefühl. Aber Boss hat gesagt das wir die Sache durchziehen sollten.» Der zweite Mann sagte mit einer tiefen und überhaupt nicht ängstlichen Stimme: «Jetzt mach mal nicht eins auf Weichei. Der Boss hat gesagt das wir es machen sollen, also machen wir’s auch.» «Aber weist den du nicht das dieser Schatz verflucht ist?», sagte der erste Mann. «Eh, wie meinst du verflucht?», fragte der zweite Mann. «Halt ein Fluch. Jede Person, die diesen Schatz für sich behält, oder für Geld umtauscht, bekommt diesen Fluch und wird qualvoll sterben», sagte der erste Mann. «Aber» sagte der zweite Mann, «das heisst doch, dass wir die Opfer von dem Fluch sind? Das hat mir Boss gar nicht gesagt!» Dann sagte der erste Mann: «Das liegt daran das der Boss gar nicht weiss das der Schatz verflucht ist. Da müssen wir uns halt etwas überlegen du Idiot. Und jetzt müssen wir sofort den Geheimgang suchen. Der Boss sprach von diesem Geheimgang der direkt zu dem Keller von diesem Hässlichen Haus führt.» Dann hörte man die beiden Stimmen nicht mehr. «Also» sagte ich, «Wir gehen jetzt nach mir zuhause und schauen, ob wir es hier mit derselben Sache zu tun haben.» Ich erste zählte auf dem Weg von meinem Traum.» «Oha, warum hast du uns das nicht früher gesagt?», fragte Tim. «Das hat sich irgendwie nicht ergeben. Aber jetzt habe ich es euch ja gesagt», sagte ich. Dann gingen wir aufgeregt nach Hause. Als wir dort angekommen waren gingen wir in den Keller. Meine Eltern waren nicht zuhause. Das heisst wir waren auf uns gestellt. Im Keller suchten wir dann den Schrank. Da, tatsächlich war dort ein Schrank, der genauso aussah wie in meinem Traum. Vorsichtig öffnete ich ihn. Dort drin leuchtete hell ein grüner Smaragd. Doch wegen dem Fluch machte ich den Schrank schnell wieder zu. Wir mussten aber noch den Geheimgang suchen. Wir klopfen an die Wände, räumten fast den ganzen Keller um und klopfen an die Decke und auf den Boden. Doch nichts geschah. Wir konnten uns das nicht vorstellen das es kein Geheimgang gab. Doch plötzlich klang es richtig hohl als Steve gegen die Wand klopfte. Dann viel die ganze Wand in sich zusammen. Jetzt konnte man den Eingang gut sehen. Doch es war dunkel und man konnte fast nichts sehen. Darum beschlossen wir in das Wohnzimmer zu gehen, und die die Polizei anzurufen. Ich erklärte dem Polizisten alles. Er schien sehr erfreut zu sein: «Sehr gut, dass ihr jetzt wisst, wo das die beiden Männer sind, denn wir sind diesen beiden schon sehr lange auf der Spur. Wir werden gleich die Bar stürmen und die beiden Männer festnehmen. Aber ihr müsst unbedingt dort bleiben, wo ihr seid, denn wenn wir die Bar stürmen, ist es viel zu gefährlich.» Dann legte der Polizist den Höher auf. Ich wollte unbedingt sehen, wie die Polizisten die beiden Kriminellen festnehmen. Darum nahm ich eine kleine Schachtel Streichhölzer mit, und ging mit meinen Freunden durch den Geheimgang. Als wir am Ende angekommen waren, machte ich mit einem übrigen Streichholz ein kleines Loch in die Wand. Ich sah wie fünf Polizisten in die Bar stürmten und die beiden Männer fest nahmen die armen Männer die immer noch dort gefesselt waren, wurden auch befreit. Zwei der Polizisten fuhren mit den Männern zur Polizeiwache. Doch plötzlich krachte die ganze Wand vor uns zusammen. Natürlich sah uns genau der Polizist der vorhin am Telefon war. Wir erkannten ihn an seiner Stimme. Der Polizist erschrak etwa gleichfest wie wir und drehte sich zu uns. «Was macht ihr hier», fing der Polizist an zu schimpfen. «Ich habe euch doch gesagt das ihr in eurer Wohnung bleiben sollt!» «Naja, wir waren eben neugierig, und wollten auch sehen, wie die Polizisten die Männer festnehmen», sagte ich. «Nun gut, zum Glück ist ja nichts Schlimmes passiert. Wir haben erfahren das die beiden Männer den Schatz zerstören wollten, so dass der Fluch gebrochen war. Und dann wollten sie die einzelnen Teile verkaufen.» «Oha, das wäre ja richtig viel Geld gewesen, wenn das die beiden Männer verkauft hätten», sagte George. «Ja das schon aber aber 80 Prozent von dem Geld hätte der Bos bekommen, der wir sicher in der nächste auch noch verhaften würden. Aber der Smaragd wird immer in diesem Schrank bleiben, niemand darf in dort rausholen! Und aus dem Geheingang könnte man zum Beispiel ein Museum bauen oder so etwas in der Art.»

Mit diesen Worten verabschiedete sich der Polizist von uns. Was für ein aufregender Tag. Ich ging nach Hause und weil es schon Abend war, ging ich müde ins Bett.