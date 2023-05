Klub der jungen Geschichten Das Geheimnis des verlassenen Gebäudes Fiona Bachmann, Einsiedeln, 2. Kanti

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Meine Freundin, Millie, hatte es wieder einmal geschafft, mich zu einem neuen verlassenen Gebäude mitzuschleppen. Freiwillig hätte ich das niemals getan.

Nun stand ich im Keller. Ganz alleine mit meiner Taschenlampe. Ich blickte zum Schrank und bemerkte das Licht. Plötzlich erklang eine Melodie. Sie klang unheimlich. «Komm runter in den Keller!», rief ich. Ich hörte schnelle Schritte auf mich zukommen. «Was ist denn?», fragte Millie verwundert. «In dem Schrank», ich zeigte mit dem Finger auf ihn, «flimmert ein Licht.» Wir blieben leise für eine Weile, um die Melodie genauer zu erkennen. «Ist das unheimlich», flüsterte Millie. Trotzdem schritt sie langsam auf den Schrank zu und packte den Türgriff. Energisch riss sie die Türe auf. Eine Staubwolke kam uns entgegen und mein Hals begann zu jucken. «Was machst du da?!», fragte ich Millie genervt. «Tut mir leid, Alani», kicherte sie. Sie kauerte auf den Boden und nahm etwas aus dem Schrank. Meine Augen weiteten sich, als ich erkennen konnte, was sie in der Hand hielt. Eine kleine Truhe, in der sich eine Plastik-Ballerina fröhlich zur Melodie im Kreis drehte. Bei jeder Umdrehung flimmerte das kleine Licht unter ihr etwas heller auf. Ich fasste mir ans Herz. «Meine Güte, es ist nur eine Kiste!» Millie lachte und zog einen Zettel aus der Kiste: «Es sind nur lauter Buchstaben.» Sie übergab mir den Zettel und ich schaute ihn genau an. «CZHLWHU VWRFN?», zitierte ich laut. «Gesundheit.» «Die Buchstaben formen vermutlich einen Code“, vermutete ich. «Oder irgendein Besoffener wollte sich einen Spass erlauben. Und überhaupt: Was für ein Code sollte das bitte sein?» Vielleicht hatte Millie recht. Nicht hinter allem muss etwas stecken, aber ich hatte das Gefühl, dass etwas hier nicht stimmte. Ich fühlte mich, als würde ich beobachtet werden. Ich starrte eine Weile auf den Zettel, bis ich realisierte: «Der Caesar-Code. Das ist es! Ich finde sonst keine andere Erklärung.» «Wir bräuchten aber eine Zahl, die uns sagt, um wie viel wir das Alphabet verschieben müssen», entgegnete Millie. Ich riss ihr die Truhe aus der Hand und nahm sie genauer unter die Lupe. «Hier ist eine Drei eingraviert! Sie sieht unschön aus, also vermute ich, dass sie nicht zur Kiste gehört», freute ich mich. «Wir können es versuchen», meinte Millie und nahm einen Stift hervor.

Wenig später konnten wir den Geheimtext entschlüsseln. «Zweiter Stock», murmelte Millie. «Wir müssen also in den zweiten Stock.» Ich quiekste vor Freude und sprang auf. Ich nahm ihre Hand und zog Millie mit mir. Als wir im zweiten Stock angekommen waren, blieb ich stehen. Regungslos standen wir da, aber dieses Gefühl von vorhin verlies mich nicht. Knarz. Vor Schrecken fasste ich mir an den Mund, um nicht loszuschreien. Plötzlich noch einmal, viel lauter. Nun standen Millie und ich nah beieinander. Ich spürte das Zittern des Bodens unter meinen Füssen. Meine Hände schwitzten. Ich krallte die Taschenlampe fest an mich und war bereit jeden zu verletzen, der auch nur versuchte, zu nahe zu kommen. Aus meinem Augenwinkel nahm ich eine schnelle Bewegung wahr. Hastig drehte ich mich um. Ein mittelgrosser Mann, in Schwarz gekleidet, stand hinter uns in einem Zimmer. Mein Herz blieb stehen. Ich schaute dem Mann zu, wie er seine Kapuze runternahm und zu lachen begann. «Moritz!! Du elender Dreckskerl!», schrie ich. Er lachte weiter und fasste sich an den Bauch. Ich atmete schwer, aber fing dann auch an zu lachen. «Wir haben dir unseren Standort mitgeteilt, damit du uns retten kannst, falls etwas schief ginge!» «Aber meine Idee mit der Kiste und dem Code war genial!», sagte Moritz mit einem Grinsen. «Mach sowas nie wieder!», jammerte ich.

Wir liefen zurück zum Ausgang. Ich drehte mich ein letztes Mal um. Mein Herz begann schneller zu schlagen. Eine Person stand regungslos oben an der Treppe. Und es war nicht Moritz.