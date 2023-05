Klub der jungen Geschichten Das Geheimnis hinter dem Schrank Jana Grüter, Ruswil, 5. Primar

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte.

Ich ging auf das Licht zu und wollte den Schrank öffnen. Doch als ich den Griff berührte, war das Leuchten weg. Plötzlich fuhr ich hoch. Habe ich das etwa nur geträumt? Ich beschloss mich anzuziehen, damit ich nachsehen konnte, ob es wahr war. Ich wollte gerade die Treppen in den Keller runter, da rief Mama: „Hanna kommst du bitte, das Frühstück ist fertig!“ „Okay Mama, ich komme!“, rief ich zurück Ich konnte also erst nach dem Frühstück nachsehen, ob das Licht noch da war. Wenigstens war heute Samstag und ich musste nicht in die Schule. Ich ging in die Küche, um mein Müsli, welches auf dem Tisch stand zu essen. Als ich damit fertig war, fiel mir ein: Ich war heute dran mit Einkaufen. Das passierte bei uns nämlich immer am Samstag. Also hatte ich noch eine Aufgabe vor mir, bis ich endlich herausfinden konnte, ob das Licht noch da war. „Ich bin dann mal im Einkaufscenter!“, rief ich Mama zu, die gerade aus der Küche kam. Ich musste nicht lange warten, bis diese Antwort kam. „Ja, beeile dich aber ein bisschen, und rede nicht wieder so viel.“ „Nur weil ich letztes Mal ein bisschen lange mit Lisa geredet habe.“ Ich beeilte mich also extra beim Einkaufen und kam nach 30 Minuten wieder zurück. Jetzt konnte ich aber wirklich nachschauen. Ich rauschte Mama noch schnell ins Ohr: „Ich gehe was suchen.“ Als ich unten ankam machte ich ein paar Schritte auf den Schrank zu, welcher ich im Traum(?) gesehen habe, und öffnete ihn. Ich sah erst mal nichts, doch als ich genau hinschaute, sah ich einen Knopf. Ich drückte drauf und was ich sah, war ein helles Licht. Das Licht, welches ich auch im Traum gesehen habe. Und als das Licht weg, war befand ich mich in einem Raum, den ich noch nie gesehen habe. Ich hörte, wie es hinter mir knarrte und die Tür des Schrankes ins Schloss fiel. Ausserdem hörte ich Stimmen. Sie kamen näher und näher. Plötzlich standen drei Mädchen vor mir. „Wie heisst ihr?“, fragte ich schüchtern. Da meldete sich die eine: „Kennst du uns denn nicht mehr? “ „Nein!“, lautete meine Antwort. „Wir sind deine Schwestern und sind sehr froh dich zu sehen“, meinte eine andere. „Okay, aber wie heisst ihr jetzt?“ „Oh, ich bin Maria, die Älteste“, sagte Maria in die Stille. Da machte die Mittlere: „Ich bin Mia und das hier ist die Jüngste Kira.“ „Besser gesagt bist du ja die Jüngste“, flüsterte Kira mir zu. „Wie seid ihr eigentlich hier reingekommen und wieso geht ihr nicht wieder raus?“, wollte ich wissen. „Wir sind eines Tages hier aufgewacht und es gab keinen Weg hier raus“, beichtete Kira traurig. „Okay, es gibt also ein Rätsel über diesen Ort?“, fragte ich. Maria gab mir mit einem Wort die Antwort: „Ja.“ Wir überlegten suchten und diskutierten darüber was das Rätsel sein könnte doch nach vielen vergangenen Minuten, beschlossen wir dass wir den Ausgang suchten. Als wir einen Knopf neben der Hintertür des Schrankes fanden, drückten wir drauf. Und der Schrank öffnete sich wieder. Ich war aber erstmal die Einzige, die aus dem Raum ging, da wir nicht wussten, wie meine besser gesagt unsere Eltern reagieren würden. Als ich wieder oben war, quetschte ich Mama ein bisschen über unsere Familie aus. „Und ich war immer schon das einzige Kind?“, fragte ich Mama. Und so ging es noch ein bisschen weiter, bis Meine Mama sich verplappert hat und sagte: „Naja also du hättest…. Da merkte sie, dass sie sich gerade verraten hatte und brachte ihren Satz zu Ende. … du hättest eigentlich drei Schwestern, Maria, Mia und Kira. Du bist, also du wärst, die Jüngste.“ Ich tat so, als ob mich das so überraschen würde und fragte: „Was ist dann passiert, dass ich jetzt keine Schwestern mehr habe?“ „Sie waren eines Tages nicht mehr da, wir haben auch die Polizei um Hilfe gebeten, aber leider ohne Erfolge“, sagte Mama leise. Da hörten wir, wie die Haustüre sich öffnete und mein Vater in der Küche stand. Während Mama Papa sagte, dass sie mir alles erzählt hatte, beschloss ich, ihnen den Raum zu zeigen. Also sagte ich ihnen, dass sie mir folgen sollten und als wir dann durch den Schrank waren, waren alle glücklich und meine Schwestern erzählten uns was passiert ist: Als wir eines Tages alle wach im Bett lagen, fühlte es sich so an, dass wir irgendwo reingezogen wurden und dann hier landeten. Erzählten meine Schwestern abwechslungsweise. Wir waren geschockt und waren sehr froh, dass wir sie wieder gefunden haben. Mama erzählte uns auch noch von dem Rätsel: Ihr seid wahrscheinlich die Magischen Schwestern, von dem euer Urgrossvater im Testament schrieb. Wahrscheinlich solltet ihr den verschollenen Schatz finden. Da meldete ich mich noch zu Wort: aber warum habt ihr nicht einfach auf den Knopf gedrückt? Wir haben ihn nicht gefunden. Übrigens habe ich jetzt 3 Schwestern, die zwar sehr cool sind, aber auch nerven.