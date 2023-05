Klub der jungen Geschichten Das Geheimnis im Keller Eloisa Thoss, Hünenberg See, 6. Primar

(chm)

Das Geheimnis im Keller

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Ich schlich zu dem Schrank. Meine Mutter hatte mir eigentlich gesagt, ich solle diesen Wandschrank nicht öffnen, wieso auch immer. Plötzlich sprang eine schwarze Katze aus dem Schrank, ich erschrak und stiess einen kleinen Schrei aus. Zum Glück war ich allein zuhause. Mit klopfendem Herzen öffnete ich den dunkelblauen Schrank. Es wurde plötzlich hell im Keller und dann wurde es wieder dunkel. «Komisch» dachte ich. Ohne zu überlegen, setzte ich einen Fuss in den Schrank. Nichts passierte. Dann schlagartig wurde ich in den Schrank gezogen. In diesem Moment wurde mir schwarz vor Augen. Als ich eine Weile später wieder die Augen aufschlug, lag ich auf einer Wiese voller Blumen. Neben mir sass ein Junge, der etwa im gleichen Alter war wie ich. Er sah mich etwas erschrocken an. Auch ich schaute nicht gerade entspannter zurück. Zögerlich fragte ich: «Wo bin ich hier?» Der Junge schaute mich ängstlich an, stand auf und lief in den dichten Wald, der neben der schönen Wiese lag. Unschlüssig schaute ich ihm nach, ich wusste nicht ob ich ihm folgen sollte oder einfach hierbleiben. Schliesslich entschied ich mich dazu ihm zu folgen. Doch als ich aufstand war der Junge schon verschwunden. Im gleichen Augenblick hörte ich ein komisches Geräusch. So ähnlich wie ein Surren, aber irgendwie doch anders. Als ich mich umdrehte, sah ich wieder die schwarze Katze, die auch in unserem Keller war. «Wenn die Katze es schafft, von hier in den Schrank in dem Keller zu kommen, schaffe ich das vielleicht auch.» dachte ich. Die Katze sah mich an, miaute einmal und lief auch in Richtung Wald. Schnell sauste ich ihr hinterher in den dichten, dunklen Wald hinein. Als wir etwa 15 Minuten gelaufen sind, kamen wir zu einer Lichtung, auf der eine kleine Hütte stand. Die Hütte hatte eine Katzenklappe, in der die Katze verschwand. Die Tür stand einen Spalt weit offen, deswegen nutzte ich die Chance und schlich in das Haus. In der Hütte schaute ich mich um und sah ein altes Sofa und einen Tisch mit vier Stühlen. In der Ecke stand ein alter Schaukelstuhl, auf der die Katze sass. Sonst war niemand mehr im Raum. Ich entdeckte hinter dem Sofa eine versteckte Tür. Als ich sie sah wusste ich sofort, dass sie nicht zufällig hinter diesem Sofa versteckt war. Also lief ich zum Sofa und schob es beiseite. Als ich die Tür öffnen wollte, sprang die Katze von Schaukelstuhl und tapste zu mir. Ich dachte mir nichts dabei und probierte die Tür zu öffnen, aber sie war geschlossen. Erst jetzt merkte ich, dass die Katze einen Schlüssel um den Hals trug. Ich versuchte die Katze zu packen, aber sie sprang davon. Also jagte ich ihr hinterher und versuchte sie einzufangen. Einige Zeit später schaffte ich es endlich. Etwas verärgert über das Verhalten der Katze nahm ich ihr den Schlüssel vom Hals und schloss die Tür auf. Das Erste, was ich sah, war: Nichts. Es war stockfinster und ich hatte keinen Plan, was sich da hinter der Tür verbergen könnte. Vielleicht war es nur ein Abstellraum. Aber wieso war dann das Sofa vor die Tür geschoben worden? Vielleicht war hier auch eine Leiche oder so etwas. Nein, das konnte auch nicht sein. Also glaubte ich zumindest. Ich suchte nach einem Lichtschalter an der Wand, aber fand nichts. Wie sollte ich dann jemals erfahren, was sich hinter dieser Tür verbarg? Streichhölzer! Das war die Lösung! Ich hatte doch vorhin auf dem Tisch eine Packung Streichhölzer gesehen. Ich verliess den dunklen Raum und holte die Streichhölzer. Leider waren nur noch drei Stück in der Packung, aber die sollten wahrscheinlich reichen. Etwas ängstlich zündete ich ein Streichholz an und ging wieder in den Raum hinein. Es war nicht nur ein Raum, sondern ein langer Gang, der ins Nichts führte. Ich lief den Korridor entlang. Nach etwa 10 Metern ging das erste Streichholz aus. Ohne zu zögern, zündete ich das zweite Streichholz an. Aber auch dieses ging nach kurzer Zeit wieder aus. Und es war stockdunkel. «Mist, jetzt habe ich nur noch ein Streichholz» dachte ich «Ob das noch reicht?» Zitternd vor Aufregung zündete ich das dritte und letzte Streichholz an. Als ich etwa 50 Meter gegangen war, wunderte ich mich, wieso das Streichholz noch nicht erloschen ist. Ich schaute auf meine Hand, in der das Streichholz war, aber dort war es nicht mehr. Stattdessen hielt ich eine Taschenlampe in der Hand. Ich dachte mir nichts dabei und lief weiter. Einige Zeit später sah ich ein Licht in etwa 100 Metern Entfernung. Ich lief etwas schneller. Die letzten Meter rannte ich nur noch. Ich hielt an, um zu schauen, was dieses Licht ist. Es war wieder eine Tür, aber diesmal hatte sie an beiden Seiten Fackeln, die etwas Licht spendeten. Ich öffnete die Tür. Im gleichen Augenblick hörte ich Schritte von hinten, ich drehte mich um. Aber da wurde mir schon ein Sack über den Kopf gestülpt. Ich wollte schreien, aber ich bekam keine Luft mehr. Gleich darauf wurde ich auch schon ohnmächtig. Kurz darauf, ich wusste nicht, wie lang ich schon ohnmächtig war, wachte ich auf und lag auf dem Sofa in der kleinen Hütte. Als ich mich umschaute, sah ich wieder diesen merkwürdigen Jungen, den ich auch schon auf der Wiese gesehen hatte. Auch diesmal schaute er mich an und eilte aus dem Haus. «Diesmal entwischt er mir nicht» dachte ich mir und sauste hinterher. Aber als ich draussen stand, war er wieder verschwunden. Aus heiterem Himmel kam auch plötzlich wieder die Katze angeschlendert. Ich lief wieder in das Haus hinein und ging wieder zu der Tür. Ich hatte die Taschenlampe, deswegen eilte ich den Gang entlang und kam wieder zu dieser Tür. Diesmal öffnete ich die Tür. Hinter der Tür war ein kleiner Raum, in dem ein grosser Schrank stand, der aussah wie der in unserem Keller. Ich öffnete ihn und stieg hinein. Wieder wurde mir schwarz vor den Augen. Ich öffnete die Augen und befand mich wieder in unserem Keller. «Das war aber ein komisches Abenteuer» dachte ich.

Dann öffnete ich die Augen und erwachte aus meinem Traum. «Der Traum war wirklich realistisch» dachte ich. Um zu kontrollieren, dass es wirklich ein Traum war, lief ich in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank…

Ende