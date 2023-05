Klub der jungen Geschichten Das Geheimnis Cindy Schärli, Schötz, 1. Oberstufe

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Ich hatte Angst und wunderte mich, warum im Keller ein Licht brannte. Das Haus war alt. Es gehörte meinem verstorbenen Onkel. Gerüchten zufolge sollen vor seinem Einzug schon Morde in diesem Haus stattgefunden haben. Ich schlich langsam auf den Schrank zu. Als ich kurz davor war, hörte ich ein Rascheln. Ich erschrak, doch ich öffnete vorsichtig mit meiner rechten Hand den Schrank. Ich konnte meinen Augen nicht trauen, als ich sah, wer sich im Schrank befand. Es war mein angeblich verstorbener Onkel. Ich war geschockt und ging ein paar Schritte zurück. Mein Onkel stieg langsam aus dem Schrank heraus. Bevor ich irgendwas sagen konnte, ergriff mein Onkel über die Treppe nach oben die Flucht. Ich ging ihm hinterher und erwischte ihn noch bevor er aus der Haustüre fliehen konnte. Danach stellte ich ihn zur Rede, warum er noch lebte. Er wollte zuerst nichts sagen. Als ich es nochmals versuchte, fing er an zu sprechen. Er erzählte mir, dass er beim Unfall vor zwei Jahre überlebt hatte. Doch vor seinem Unfall hatte er grossen Mist gebaut. Was genau wollte mein Onkel nicht sagen. Er meinte, dass er den Tod vorgetäuscht hätte, um nicht erwischt zur werden. Ihm soll gedroht worden sein, dass er sonst wirklich umgebracht werden würde. Also flüchtete er ins Ausland. Doch jetzt wollte er zurückkommen, um zur Polizei zu gehen. Damit ihn niemand erwischte, hatte er sich im Schrank versteckt. Ich konnte es kaum glauben, was er mir erzählte. Doch Ich beschloss ihm trotzdem zu Helfen. Wir gingen zur Polizei. Er erzählte alles von Anfang an. Weil er sich nicht korrekt verhalten hatte, bekam er eine Strafe. Der Täter, der ihm gedroht hatte, konnte nach vielen Ermittlungen auch gefasst werden. Obwohl die ganze Verwandtschaft sehr geschockt war, waren sie froh, dass das Geheimnis um den Tod meines Onkels gelöst war.