Klub der jungen Geschichten Das Geheimnis meines Vaters Samije Musliu, Wikon, 6. Primar

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Ich fand es sehr gruselig, aber dieser Schrank machte mich neugierig.

Es war eine schwere Zeit. Im Moment nach dem Tod meiner Mutter war alles so komisch, denn Papa war nicht mehr der Gleiche. Nachdem er sich in eine neue Frau verliebte, war er nicht mehr der Gleiche.

Eigentlich durfte ich nicht in den Keller, aber ich ging trotzdem, ich zögerte. Es passierten Dinge, die nie zu vor geschahen. Als ich immer näher in den Schrank ging, hörte ich immer lautere Schreie in meinem Kopf die mir Angst machten. Ich hörte auch Stimmen, die mir Befehle gaben wie: ,,Geh zum Schrank und öffne ihn! ’’ Ich fragte mich: ,,Was passiert hier? Was ist hier los? ’’ Ich hatte Angst, ich war allein. Es war stockdunkel. Es hatte kein Licht im Keller ausser das, was im Schrank war. Mein Handy hatte fast keinen Akku mehr und ich brauchte meine Handytaschenlampe. Ich ging näher an den Schrank, bis mir eine Vase vor meine Füsse auf den Boden geflogen ist. Ich fragte mich: ,,Wieso lassen sie mich nicht in den Keller?’’

Ich hatte Gedanken über meine Mutter. Denn ich habe nie die Geschichte über ihren Tod erfahren. Ich war genau vor dem Schrank, ich war am Zittern. Ich stellte mir Sachen, vor die ich nicht glauben will und auch nicht sehen will. Ich dachte mir: ,,Wenn ich jetzt in den Schrank schaue dann könnte mich was Gutes erwarten oder halt was Schlechtes.’’ Mein Bauchgefühl gab mir ein schlechtes Gefühl. Ich wusste auch nicht was ich denken und machen soll. Langsam hörte ich dass Papa von der Arbeit nach Hause kam. Ich war in Panik: Wenn Papa wusste dass ich im Keller war, dann weiss nicht was passieren wird. Er rief meinen Namen, aber ich gab ihm keine Antwort. Ich wollte mich verstecken und das nämlich im Schrank. Ich sagte mir selber:,, Wenn ich jetzt diese Tür öffne dann weiss ich dieses Geheimnis.’’

Die Stimme meines Vaters wurde immer lauter das hiess, dass er näher bei mir ist. Ich machte mich bereit für die schockierende Nachricht. Langsam machte ich mich auch bereit, um an die Schranktür zu greifen. Ich atmete noch das letzte Mal kräftig ein. Ich bekam starkes Herzrasen. Aber ich fühlte mich bereit, um die Schranktür zu öffnen. Ich öffnete die Schranktür. Ich hatte meine Augen noch zu, aber da war ein heftiger Gestank. Ich öffnete meine Augen, dann sah ich die schockierende Nachricht. ES WAR DIE LEICHE MEINER MUTTER! Ich untersuchte die Leiche nach Todesgründen, bis ich sah, dass ihr ganzer Brustkorb mit Messerstichen war.

Ich schrie mir meine Seele aus dem Leib. Ich weinte doch in meinem Hintergedanken war: ,,Wieso fühlte ich mich so mutig, um die Schranktür zu öffnen?’’ Ich dachte mir: ,,Vielleicht gab mir meine Mutter diesen Mut?’’ Wieso strahlte dieses Lämpchen so sehr? Gab mir Mama ein Zeichen, das ich die Schranktür öffnen soll? Diese Fragen gingen mir nicht aus dem Kopf, doch ich sass weinend neben meiner Mutter. Ich ging mir alle Erinnerungen durch, die ich mit ihr hatte. Ich sagte mir selber: ,,Ich muss Papa fragen, was das soll.’’

Langsam hörte ich, dass sich die Kellertür öffnete. Papa kam zu mir gerannt, in Hoffnung, dass ich die Schranktür nicht geöffnet hatte. Er schaute mir tief in meine Augen und sagte: ,,Es ist nicht das, was du denkst!’’ Ich schrie ihn an und sagte: ,, Wieso ist Mamas Leiche im Keller? ‘’ Papa wurde schüchtern und wollte nichts sagen. Ich fragte ihn: ,,Hast du Mama umgebracht? ‘’ Er schaute entsetzt auf den Boden und sagte: ,,Es war ein Unfall, es geschah ausser Kontrolle! ‘’ ich sagte ihm: ,, Wie konntest du meine Mutter so eiskalt umbringen und das, ohne zu zögern? ‘’ Er antwortete mir nicht. Papa machte mir immer so einen guten Eindruck, als wäre er ein guter Mensch ab aber in Wirklichkeit war er ein eiskalter Mörder. Ich ging hoch in mein Zimmer und rief die Polizei. Ich erzählte ihnen, was geschehen ist.

5 Minuten später war die Polizei da und ich sagte ihnen, dass Papa im Keller war. Sie nahmen Papa fest und nahmen die Leiche auch mit. Als Papa an mir vorbeilief, lächelte er mich an wie ein Psycho. Ich musste in ein Heim und war verstört.

Das alles geschah als ich 13 war und heute bin ich frisch 18 und erzähle meine Geschichte der Welt und lebe allein. Ich wollte Mama stolz machen, aber jetzt ist es zu spät. Heute ist dein Todestag nämlich der 3 April 2023. Wir vermissen dich Mama!