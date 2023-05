Klub der jungen Geschichten Das Geheimnis von Hans Albert Einstein Mias Hofstetter, Altishofen, 6. Primar

(chm)

«Ich war mir zu sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher.»

Ca. eine Stunde vorher mischte ich nur das violette Zeugs mit dem grünen klebrigen Zeugs.

Oh, hi. Ich bin Hans Albert Einstein. Mein Vater ist Albert Einstein. Er ist ein Freak oder so. Ich bin wütend auf ihn, weil er mir bei meiner Theorie, dass es früher einmal ein Megalodon gegeben hat oder immer noch gibt, nicht glaubt. Ich bin mir so sicher, dass ich es ihm im Labor beweisen kann. Also noch mal zurück. Ich mischte nur das violette Zeugs mit dem grünen klebrigen Zeugs. Doch plötzlich fing der Tisch an zu zittern und fing an zu schweben. Ich erstarrte und bekam keine Luft mehr. Ich war mir doch so sicher, dass nichts schiefgeht. Unerwartet explodierte der Tisch. Die ganzen Experimente auf dem Tisch spritzten und klebten an mir. Mir wurde schlecht. Meine Adern wurden immer grösser und breiter genau wie mein ganzer Körper. Meine Haut wurde grün. Ich war riesig, mindestens drei Meter gross, meine Arme und Beinmuskeln waren etwa 50cm breit. Mein Vater kam nach unten und erstarrte als er mich sah. Ich wusste selber noch nicht was hier abging. Mein Vater sagte: „Wo ist mein Sohn? ‟ Ich wollte ihm sagen, dass ich es war, doch ich sagte nichts, sondern brüllte mindestens so laut wie ein Löwe. Er nahm eine Waffe hervor und zielte auf mich. Ich sprang hoch, um auszuweichen, aber ich durchbohrte das ganze Haus. Ich sprang zehn Meter in die Luft. Ich dachte beim Landen ich wäre tot, doch es war ganz normal. Doch ich hörte Sirenen von der Polizei. Ich rannte davon. Ich war schnell, richtig schnell, um die 400km/h. Die Polizei hatte keine Chance mich einzuholen. Ich war orientierungslos und verängstigt. Was ist in meinem Körper? Ich übernachtete irgendwo im Wald und schaute in den Sternenhimmel. Ich sah eine Sternschnuppe. Ich wünschte mir wieder normal zu sein….

Am nächsten Morgen wachte ich auf und sah, ich war wieder normal, aber mitten im Nirgendwo. Ich bin fast aus dem Wald gekommen. Aber plötzlich kam eine Horde von Wölfen, die mich angreifen. Da kam das grüne Monster wieder in mir hervor. Die Wölfe bissen mich, doch ich spürte nichts. Einmal schlug ich ein Wolf zurück. Er flog mindestens zehn Meter weit. Die anderen Wölfe suchten nur noch das Weite. Ich sprang hoch. Ich hatte das Gefühl ich fliege. Ich hatte einen guten Überblick. Doch plötzlich sah ich etwas, das musste es sein, mein Dorf. Ich kam wieder am Boden an und rannte in die Richtung wo ich mein Dorf gesehen habe. Plötzlich wurde ich wieder normal und zehn Mal so langsam wie vorher. Doch da kam ein Auto auf mich zu gefahren, jemand schaute raus und fragte ob ich Albert Einsteins Sohn sei. Ich sagte ja. Er nahm mich mit in mein Dorf zu meinem Haus und da kam meine ganze Familie auf mich zu gerannt. Sie betasteten mich und umarmten mich. Ich war so glücklich. Erstens, weil ich wieder zuhause war und zweitens, weil ich immer in Not auf mein Monster in mir zählen kann.

Ende