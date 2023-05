Klub der jungen Geschichten Das geheimnisvolle Land im Schrank Moreno Schärli, Neudorf, 5. Primar B

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte.

Ich wollte unbedingt hinein aber ich wusste ja nicht was darin war aber dann gewann die Neugier. Ich stieg hinein. Im ersten Moment sah alles genau gleich aus wie hier. Ich machte mich gerade auf den Weg unser Haus zu finden. Auf dem Weg kamm mir plötzlich in den Sinn das ich mit meinem Freund Tim abgemacht habe ich stand aber schon vor unserem Haus. Ich wollte nicht das Tim mich sucht aber ich fühlte mich wie angezogen von diesem Haus ich musste einfach rein. Kaum als ich im Haus war stand gerade meine Mutter vor mir, sie sah genau gleich aus wie meine echte Mutter, war aber viel zu nett. Sie machte mir direckt ein Heisserkakau. Währendem ich den Kakau schlürfte fragte sie mich ganz viele verschiedene Fragen Z.b. «Wie es mir geht?» Was meine Mutter sonst nie fragen würde, dann sagte ich: «Gut, warum?» «Ich wollte nur fragen». Plötzlich klingellte es an der Tür. Es war mein Freund Tim er sah auch genau gleich wie der Echte aber vom Charakter viel anderster. Er zog mich an der Hand und rannte mit mir durchs Stätdchen. Es sah auch genau gleich aus wie in dem Stätdchen in dem ich wohnte einfach hatte es eine zweite Kirche und da ging Tim mit mir hin. Von innen sieht es viel grösser aus als von aussen. Er flüsterte zu mir: «Komm mal mit zum Altar». Ich flüsterte zurück: «Warum»? Dann er: «Ich möchte dir etwas zeigen». Dann gingen wir zum Altar, er rief: «Hallo». Es kamm ein riesen Echo zurück, plötzlich knallte eine kleine Tür hinter mir auf. Ich verschrack, Tim flüsterte: «Keine Angst das ist nur ein Geheimgang». Er sagte ich soll mit ihm in den Geheimgang kommen ich war mir aber nicht so sicher. Wir kammen in einer riesen Fabrik raus mit enormen Hügeln von Süssigkeiten ich durfte zehn verschiedene nehmen dann schleichten wir schnell wieder aus der Fabrik raus. Als wir in der Kirche ankammen rief ich auch mal hallo, bei mir klappte es aber nicht. Tim erklärte mir das nur er das kann. Auf dem Weg zum meinem Haus oder 2.0 Haus verabschiedete sich Tim von mir. Ich spatzierte also ganz alleine nach Hause. Als ich ankamm war es schon spät und dunkel. Meine Mutter 2.0 Dadelina war schon am kochen es gab eine richtig leckere Pizza. Ich fragte sie: «Hast du die selber gekocht?» Dann sagte sie stolz: «Ja». Ich sagte später: «Warum bist du so nett?» Sie sagte lachend: «Nett! Das ist doch ganz normal!» Als ich ins Bett kriechte massierte sie noch meine Füsse plötzlich schlief ich ein. Am nächsten Morgen wachte ich auf, danach brang Dadelina 2.0 mein Frühstück ans Bett. Ich beschwerte mich: «Du bist viel anderster als meine echte Mutter». Danach schmunzelte sie: «Ich bin deine Mutter Dadelina erkennst du mich nicht?» «Doch schon aber ich meine vom Charakter». Dadelina 2.0 gröllte: «Ach nein! Du isst jetzt dein Frühstück und dann kannst du runter kommen, ok?» «Ok». Tuschelte ich. Als ich unten war fragte Dadelina 2.0 ob ich etwas fehrnsehen möchte, dann rief ich: «Au ja!» Als ich den Fehrnseher anlies kammen gerade die Nachrichten «Es wird ein Kind vermisst namens Max». Ich rief: «Hei, ich bin im Fehrnseher, ob ich wohl jetzt berühmt bin?» Dadelina fragte: «Wo?» Ich: «Da im Fehrnseher». Dadelina verwirrt: «Warum?» Ich sagte: «Das hier ist gar nicht mein Zuhause ich bin hier nur per Zufall hinein gekommen, ich war im Keller und da kamm so ein Licht aus dem Schrank ich fühlte mich wie angezogen von dem Schrank dann bin ich halt rein». Ich und Dadelina 2.0 fingen an zu streiten, Dadelina 2.0 brüllte: «Das kann nicht sein, du bist schon von anfang an hier!» Wir streiteten uns weiterhin, plötzlich tauchte ein Portal unter mir auf ich fiel hinein. Ich rutschte in einer Röhre hinab. Plötzlich war ich zuhause in meinem Keller ich ging die Kellertreppe hinauf als ich oben ankamm sah ich die echte Dadelina weinen, ich sagte: «Mama Ich bin doch hier». Sie rief: «Wo warst du»? «Das ist eine lange Geschichte». Dadelina: «Komm zu mir ich möchte dich kurz in den Arm nehmen!» Ich

ging nochmals in den Keller, schliesste die Schranktür ab, ging wieder hoch und schaute etwas im Fernseher. «Genau das brauchte ich».