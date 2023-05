Klub der jungen Geschichten Das geheimnisvolle Land Iven Duss, Kriens, 5. Primar

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte.

Ich war voller Angst und Neugier. Plötzlich öffnete sich der Schrank von alleine! Ich überlegte kurz, doch dann stieg ich mit gemischten Gefühlen hinein. Mein Blick fiel auf eine kleine rostige Kiste, die mit kleinen Wesen und Mustern verziert war. Als ich die Kiste öffnete löste sich alles hinter mir auf und mir kam es so vor, als wäre ich in einer neuen Welt gelandet. Auf den Strassen gingen Kobolde, Feen, Hexen, Zauberer und sogar ein paar Gaukler hin und her! Ich war so fasziniert, da vergass ich glatt die Kiste, die nicht mehr in meiner Hand war. Hinter mir hörte ich ein «Hallo, schön hast du den Weg zu uns gefunden!»

Ich erschrak und drehte mich um. Hinter mir stand ein Gaukler, der eine gelb-rote Mütze, einen gelben Anzug und eine Maske trug. Ich sagte: «Ähh, hallo, wer sind Sie und wo bin ich?» «Ich bin Gaukler Rotband und du bist im Fantasia Land!» «Träum ich?», sagte ich, «das kann nicht stimmen.» «Oh doch!» sagte der Gaukler Rotband, «soll ich eine Stadtführung für dich machen?», «Ja, das wäre toll!», sagte ich. Wir schlenderten durch die Gassen, schauten die Läden an und er erzählte mir etwas über das Fantasia Land. Plötzlich hielt er vor einem kleinen Gras überzogenem Grundstück inne. Darauf standen viele kleine dünne Bäume. «Das ist der Friedhof», sagte Rotband. «Was bedeuten die Bäume?» fragte ich. Er antwortete: «Das sind die Grabbäume». «Also so etwas wie Grabsteine?», wollte ich wissen. «Ja, so etwas Ähnliches», antwortete Rotband. Er meinte traurig: «Unter dem Baum dort liegt dein Opa». «Was mein Opa?», meinte ich, «der ist doch bei einem Schiffsunglück ums Leben gekommen». «Sagen das deine Eltern?», fragte er. Ich schluchzte und flüsterte: «Ja».

Wir liefen langsam zurück. Da sagte Rotband plötzlich: «Ich habe in meinem Häuschen noch ein Bett frei, willst du dort übernachten?» Ich antwortete: «Meine Eltern machen sich bestimmt schon Sorgen, ich gehe besser.» Rotband machte mich noch darauf aufmerksam, dass ich am Marktplatz an der Lindenstreet 44 einfach durch die Wand laufen sollte. Ich flitzte zum Marktplatz und hielt Ausschau nach der Lindenstreet 44. Da sah ich ein schon altes, grosses Haus, das nicht mehr ganz gelb war. Ich tastete mit der Hand nach der Mauer und es hat wirklich geklappt! Alles hinter mir löste sich wieder auf. Ich lief die Treppe hoch und fragte meine Mutter: «Wie lange war ich denn weg?» «Etwa 2 Minuten»,, gab sie zurück. «Hääääää?» sagte ich verwirrt. Als ich zu Bett ging schwirrten mir tausend Gedanken durch den Kopf. Ich wachte um 06:11 Uhr auf. Ich ging rüber in die Küche und holte mir ein Glas Wasser. Da kam ich auf die Idee, wieder in den Keller zu steigen. Ich stieg hinunter, hüpfte durch den Schrank und öffnete die kleine rostige Kiste. Alles hinter mir löste sich wieder auf und ich war wieder auf dem Marktplatz. Ich suchte Rotband und fand ihn in dem Laden, wo sie echte Zauberstäbe verkaufen. Als ich zu ihm ging, fragte er: «Welcher Zauberstab gefällt dir?» «Dieser schwarz-rote», antwortete ich». Rotband sagte etwas auf Fantasiastisch (Die Sprache, die sie dort sprechen), gab mir danach den Zauberstab und meinte: «du kannst der mächtigste Magier aller Zeiten werden, wenn du hier zur Zauberschule kommst.» Ich war so erstaunt, dass ich an nichts anderes denken konnte, bis ich meine Mutter fragte und sie sagte: «Ja!» Heute ist der zweitletzte Tag der Sommerferien und übermorgen gehe ich zur Zauberschule!