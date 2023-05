Klub der jungen Geschichten Das geheimnisvolle Portal Samuel Bucheli, Beromünster, 5. Primar

(chm)

«Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte.» Ich hatte Angst dennoch ging ich näher an den Schrank heran. Das Licht wurde immer heller. Ich öffnete ihn und erschrak. Vor mir erschien ein riesiges Portal. Es war blau, grün violett und füllte den ganzen Schrank aus. Ich ging mit grosser Angst hinein. Ich flog durch einen langen Gang. Plötzlich wurde es mir schwarz vor Augen. Ich bekam noch mehr Angst. Ich habe fast die Hoffnung aufgegeben, dass dieser Gang noch ein Ende haben kann. Doch plötzlich wurde es langsam heller und ich sah erneut diese Farben vom Anfang des Tunnels. Vor mir öffnete sich eine grosse Wiese. Ich lief ein bisschen weiter weg vom Portal und hörte wie hinter mir jemand anderes aus dem Portal kam. Ich sah nach hinten und sah ein 1.70 grosser Mann, der ein Messer in der Hand hatte. Ich drehte mich schnell um und rannte los. Ich hörte wie er ebenfalls aufstand und losrannte. Es rumpelte unter meinen Füssen und als ich nach hinten schaute, bemerkte ich, dass der Mann nicht auf mich zu rannte, sondern vor einem riesigen T-Rex weg. Ich begann ebenfalls um mein Leben zu rennen. Der T-Rex öffnete sein Maul und der Mann war mit einem hab’s verschlungen. Ich bekam Angst und probierte nicht daran zu denken. Doch dann war es zu spät und mit einem zweiten hab’s war ich in einem dunklen kleinen Raum. Ich dachte das wäre mein Ende und ich rutschte einen schmalen Gang hinunter. Am Ende des Gangs fiel ich in einen grossen dunklen Raum.

In dem Raum war alles feucht. Zum Glück hatte ich eine Taschenlampe und leuchtete den dunklen Raum aus. Ganz am Rand vom Raum sass der Mann. Er hatte immer noch das Messer in der Hand, doch er sah ängstlich aus. Ich hatte eine Idee. Ich ging zum Mann und fragte nach dem Messer. Er zögerte, doch dann gab er es mir schliesslich. Ich hatte Angst, doch ich musste es tun. Ich stach das Messer in die Wand vom Raum und hörte ein lautes Brüllen. Dann war es ruhig. Ich schnitzte weiter die Haut auf. Nach 1 Stunde war ich durch und sah eine Wiese. Ich ging aus dem Dino heraus. Den Mann liess ich alleine zurück. Das Portal war nirgends mehr zu sehen. Ich hatte im Stress ganz vergessen, dass ich die Taschenlampe noch ausschalten muss. Ich lies einmal ein Buch, wo auch jemand sich verlaufen hat und er ging mit Hilfe von den Spuren zurück. Ich suchte die Spuren des T-Rex und folgte ihnen. Irgendwann war ich in einem grossen Wald. Doch ich lief einfach weiter den Spuren nach. Plötzlich kam ich auf eine grosse Wiese. Ich erinnerte mich daran, dass ich hier schon mal war. Ich sah hinter einem Felsen etwas leuchten. «Das Portal» schrie ich und rannte so schnell ich konnte auf das Portal zu. Ich stieg in das grosse Portal und flog wieder durch den zuerst dunklen und dann hellen Lichtertunnel. Plötzlich war ich wieder im Schrank und das Portal hinter mir verschwand. Ich war erleichtert, dass ich wieder Zuhause war. Ich spürte ein Piksen in meiner Hosentasche und zog einen kleinen T-Rex-Zahn aus meiner Hosentasche. Ich ging die Kellertreppe hoch und machte die knarrende Tür auf, als ich mich auf die Suche nach meinen Eltern machte sah ich wie sie das Abendessen vorbereiteten. Als sie fertig waren ass ich ein bisschen. Dann ging in das Bett. Ich fand es immer noch seltsam dass sie so taten als ob nichts gewesen wäre, aber egal ich konnte müde einschlafen.