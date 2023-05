Klub der jungen Geschichten Das geheimnisvolle, versteckte Lebewesen Lyan Labaguis, Nottwil, 2. Sek

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Es war schon Mitternacht und weil ein paar Katzen draussen laut waren, weckten sie mich auf. Aber in der Nacht aufzuwachen war bei mir normal. Aus irgendeinem Grund war ich durstig, also ging ich zur Küche, um ein Glass Wasser zu holen. Obwohl es Nacht war, brauchte ich kein Licht, weil ich mithilfe der Strassenlampen, die in mein Haus scheinen, sehen kann. Als ich aus der Küche ging, bemerkte ich ein dunkles Licht. «Habe ich aus Versehen einen Lichtschalter gedrückt?», murmelte ich leise vor mich hin. Als ich mich der Lichtquelle näherte, sah ich, dass es das Schlüsselloch für den Keller ist. Ich öffnete die Türe zu dem Keller und ging die Treppen nach unten. Ich sah, dass der Schrank leuchtete, den wir seit 10 Jahren nicht gebraucht hatten. Ich war verängstigt und erschrocken…. Aus den Ecken schien helles Licht. «Ist das ein Geist…. Wieso kommt von dort Licht? Was ist drinnen?», murmelte ich zu mir leise. Ich konnte es nicht mehr abwarten, nahm all mein Mut zusammen und öffnete die Schranktüren leise.

Ich konnte es nicht fassen. Es war, als ob ich träume, ausserirdisch! Vor mir stand einfach ein schlafender Alien. Er hielt auch eine Taschenlampe in seiner Hand. Aber es sah so gruselig aus, dass ich schreien wollte. Dann war es schon zu spät. Das Alien wachte vor mir auf! Er schaute starr auf mich. Ich drehte mich schnell um und rannte, wie ich «Flash». Ich schrie um Hilfe, aber niemand hatte mich gehört. Ich war zum Glück dünner und schneller und konnte Abstand zwischen uns beide bringen. Aber auch das würde nicht helfen denn ich hatte nicht zu genug Kraft, um lange rennen zu können. «Wer ist das?», fragte ich mit kraftloser Stimme. Plötzlich stand vor mir ein alter Mann mit einer Schrottflinte. Er schrie: «Kein Angst Junge, ich helfe!». Also richtete der Mann in weniger als eine Sekunde die Schrottflinte auf das Alien und …

Leider trafen die Kugeln mich anstatt des Aliens. «Wieso kannst du nicht mal treffen? Aber danke, dass du das prob...» Diese Wörter waren meine letzten «Ring! Ring!» «AAAAAH!», schrie ich. Als ich mich umschaute, sah ich, dass ich in meinem Bett lag. «Boah! Zum Glück war das nur ein Traum! Das fühlte sich ganz echt an!», sagte ich zu mir in meinen Gedanken.