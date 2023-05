Klub der jungen Geschichten Das gestohlene Haus Laura Bieri, Baar, 5. Primar

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand geöffnet hatte. Er war sehr verstaubt. Ich dachte drin wären alte Kleider oder so was endliches. Der Schrank machte mir irgendwie Angst, doch dann faste ich mir ein Herz und öffnete in. Ich hatte gedacht das mir ein staubiger Geruch entgegenkommen würde, doch ganz im Gegenteil von ihnen war der Schrank sauber. Was aber noch merkwürdiger war das im Schrank eine Tür war. Ohne nachzudenken, öffnete ich sie. Das wo ich dann sah, erstaunte mich so sehr, dass ich wie angewurzelt stehen blieb. Es war ein Gang ein sehr langer Gang, mit den uralten Bilder an den Wänden. Ein Schritt nach dem anderen ging ich hinein und sah mir die Bilder an den Wänden an. Ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, wie das ging, schlisslich war ich unter der Erde, aber es gab tatzächlich Licht, ich wusste zwar nicht von wo, aber es gab Licht. Auf den Bildern waren haufenweise alte Menschen drauf die mich immer anschauten, ich konnte ein Par Schritte nach vorne oder nach hinten gehen, doch die Leute schauten mich immer an. Das war sowas von unheimlich. Als der Boden unter meinen Füssen dann auch noch anfing zu Knarzen, bin ich nurnoch gerannt so schnell ich konnte, raus aus diesem Gang. Ich habe dreimal kontrolliert, ob die Schranktür auch richtig verschlossen ist und dann schnurstracks nach oben und in mein Zimmer. Dort bin ich dann gesessen, bis meine Mutter mich zum Abendessen gerufen hat. Ich habe mir die ganze nach darüber den Kopf zerbrochen, was es mit dem unterirdischen Gang auf sich hatte und habe mich entschlossen das ich am nächsten Tag noch mal nach unten gehen sollte. Ich musste schlisslich herausfinden was unter meinen Eltern ihrem Haus ist. So schlich ich am nächsten Morgen nach unten öffnete den Alte Schrank und die dahinter verborgene Geheimtür. Die alten Menschen starten mich wieder an und weil ich nicht wusste, wo ich hinschauen sollte, glotzte ich einfach zurück. Ich ging im Lauf Schritt durch den ganzen Gang, der in einem kleinen Raum endete. Dort blickte ich mich um, es war eher ein Räumchen als ein Raum. Er war fast leer, nur ein einziger Tisch stand mittendrin. Auf diesem Tisch lag ein Grosser Brief sonst gar nichts. Ich faltete in mit zitternden Fingern auf. Der Brief war in einer alten Schrift geschrieben und ich musste mich anstrengen sie zu entziffern. Im schnelldurchlauf las ich in einmal durch und dann gleich noch einmal, weil ich nicht fassen konnte, was darinstand. Denn im Brief, der sich in dem versteckten Zimmer befand stand:

Lieber Briefleser, wenn sie diesen Brief lesen, ist wohl etwas passiert, wo ihr nicht erwartet habt. Der ersten Person, die diesen Brief liest gehört dieses Haus! Ich denke ich sollte ihnen die Geschichte von Anfang an erzählen. Also, alles begann im Jahre 1903 als ich mit Meinem Mann dieses Haus kaufte, Ein Feind von uns war sehr neidisch auf uns. Er beschloss unser Haus zu Stelen. So kam er eines tagen die Tür hinein gestürzt, fesselten mich und meinen Mann und lieferte uns irgendwo in der Pampe aus. Ich hatte gerade noch Zeit diesen Brief zu schreiben. Nun kennt ihr die tragische aber wahre Geschichte. Jetzt bleibt nur noch eine Frage die sie sich vielleicht stellen. Wieso gehört das Haus genau ihnen? Das ist ganz einfach, wen sie ein schlechter Mensch währen hätten die Menschen ihn denn Bildern euch nie vorbei Gelassen. Nun muss nun aufhören ich hoffe ich konnte all ihre Fragen Klären.

LG Monika Tintlei.

Wow war das einzige, dass ich sagen konnte.