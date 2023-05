Klub der jungen Geschichten Das giftgrüne Licht Lia Imhof, Emmenbrücke, 5. Primar

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Ich rief: «Mama, Mama Hilfe!», doch niemand antwortete mir. Was danach geschah lief mir eiskalt den Rücken hinunter. Es war ein grünes Licht, ein giftgrünes Licht. Es wurde stock dunkel, das giftgrüne Licht erlosch. Mir wurde schwarz vor den Augen. Als ich wieder zu mir kam bemerkte ich, dass ich nicht im Keller war, sondern im Krankenhaus. Oh hallo, ich habe ganz vergessen mich vorzustellen. Ich heisse Lucy und bin 14 Jahre alt. Meine Mutter heisst Luisa und mein verstorbener Vater hiess Leonardo. Ich habe den besten Begleiter aller Zeiten und zwar einen Berner sennen Hund namens Leila. Ich bekam Leila von meinem Opa, der leider vor ein paar Wochen auf rätselhafter Weise verschwunden ist. Sie begleitet mich überall hin. Ausser in die Schule. 😉 Oh ihr wollt sicher wissen, wie die Geschichte weiter geht! Also: wartet mal, wo war ich gerade sehen geblieben? Ah ich kann mich wieder erinnern. Als ich im Krankenhaus wieder zu mir kam, war das erste was ich sah Leila. Sie wedelte mit dem Schwanz und leckte mir das Gesicht ab. Bis meine Mutter rief: «Leila bei Fuss!» Leila sprang zu meiner Mutter und bellte laut. Was wollte sie uns nur sagen? Als ich nach ca. 1 Tag nachhause gehen durfte verschwand ich in meinem Zimmer und übte mit Leila ein Kunststück. Nach dem Essen ging ich ins Bett und schlief sofort ein. Leila machte es sich in der Stube bequem. Um ca. 0:00 Uhr klopfte es 12 Mal schaurig an meiner Tür. Ich stotterte: «He-herein» es kam das giftgrüne Licht herein und sprang sofort aus dem Fenster. Ich folgte dem giftgrünen Licht in den Wald. Als ich von Bäumen umgeben war bekam ich schreckliche Angst, meine Beine zitterten wie Wackelpudding. Bei jedem Schritt bekam ich mehr Angst. Das giftgrüne Licht blieb stehen, bei jedem schritt den ich dem grünen Licht zu wagte wurde es giftiger, grüner und heller. Als ich es schon fast mit meiner rechten Hand berührte viel ich in eine tiefe Grube. Als ich den Boden berührte schmerzte mein Po wie verrückt! Als ich aufstand und mich umsah fiel ich fast wieder auf den Boden. Ich sah mein Opa, der vor ein paar Wochen verschwunden ist! Ich sprang meinem Opa überglücklich in die Arme. Dann merkte ich, dass ich ja gefangen war, und dass mein Po wieder höllisch schmerzte! Plötzlich hörte ich ein bellen, dass ich nur allzu gut kannte. Es war Leila mit meiner Mutter. Ich hörte nicht nur was, sondern ich sah auch was und zwar ein Seil. Ich kletterte hoch, dicht gefolgt von meinem Opa. Als ich oben ankam, sah ich nirgend das giftgrüne Licht. «Als Leila bellte, ist das giftgrüne Licht im dunkeln Wald verschwunden», beantwortete meine Mutter meine Frage, die meine Gedanken als Gedankenleserin las.