Klub der jungen Geschichten Das Glück ist wertvoller als zwei Franken Alma Zurfluh, Emmenbrücke, 3. Sek

(chm)

Ich warf der Obdachlosen zwei Franken in den Hut, der vor ihr lag. Was dann geschah, gab mir auf ganz besondere Weise viel mehr zurück. Dieser Gedanke schiesst mir durch den Kopf und ich merke, wie glücklich ich werde. Ich rufe mir diesen Moment noch einmal ins Gedächtnis.

Es war ein kühler Herbsttag, der Sommer war endgültig vorbei. Nach diesem Arbeitstag wollte ich nichts lieber als nach Hause und einen warmen Kaffee trinken. Ich lief durch die Stadt. Mein Blick schweifte durch die Strassen und blieb an einer obdachlosen Frau hängen, die ein paar Häuser weiter auf dem Boden sass und einen Hut vor sich liegen hatte. Sie sah eigentlich nicht aus, wie eine Obdachlose.

Da spürte ich etwas in meiner Jackentasche. Ich zog es heraus, die Zwei-Franken-Münze, die in der Abendsonne aufblitzte, schien wie eine Aufforderung sie der Obdachlosen in den Hut zu werfen. Zufall oder Schicksal?

Als die Münze mit einem leisen Klirren auf die anderen im Hut traf, schaute die Obdachlose hoch. „Kristina!?“, war sie es wirklich? Meine erste grosse Liebe aus der Schulzeit, leider unglücklich. Was ist mit ihr passiert? „Alexander, bist du es?“, Verwunderung lag in ihrer Stimme. „Ja, wollen wir vielleicht ein Kaffee trinken gehen?“, ich war selbst überrascht von meinen Worten. War das gerade zu aufdringlich oder unsensibel von mir? „Ja, sehr gerne“, antwortete sie und lächelte. Zum Glück.

Ich reichte ihr meine Hand, ihre war eiskalt. Vielleicht wollte sie nur ins Warme und kam deshalb mit. Im Café erzählte sie mir wie es ihr seit der Schulzeit ergangen war und warum ich ihr heute so auf der Strasse begegnete. Sie heiratete schnell nach ihrer Ausbildung und blieb seitdem Zuhause, während ihr Mann arbeiten ging. Doch eines Tages hatte er die Scheidung verlangt. Sie hatte kein Geld für einen Anwalt. Denn das Geld, dass sie besass, kam von ihrem Mann und er wollte ihr keinen Anwalt finanzieren. Nun war sie auf sich allein gestellt, ohne Geld, ohne Job und ohne Hilfe.

Kristina war im Grunde immer noch dieselbe, wie in der Schulzeit, unglaublich sympathisch. Ich fühlte mich sehr wohl in ihrer Gegenwart. Wie bei einem alten Freund den man schon seit Ewigkeiten kennt. Obwohl ich sie doch erst gerade wieder getroffen hatte. Ich bot ihr meine Hilfe an, doch sie lehnte ab. Sie meinte, dass sie mir nicht zur Last fallen wolle. Sie war auch sehr bemüht einen Arbeitsplatz zu finden, doch ohne Wohnsitz war das schwierig. Drei Tage hatte sie schon kein Zuhause. Sie schlief in einer billigen Unterkunft.

Seitdem lief ich jeden Tag an der Stelle vorbei, an der sie mit ihrem Hut sass. Manchmal redeten wir. Manchmal brachte ich ihr die Stellenangebote aus der Zeitung mit. „Du könntest ja meine Adresse angeben, bis du etwas Eigenes findest.“, schlug ich vor. Ihre Augen weiteten sich vor Überraschung. „Echt? Das wäre grossartig!“.

Schon ein paar Wochen später hatte sie einen Job gefunden. In dem Haus, in dem auch meine Wohnung war, wurde eine Wohnung frei. Die war nicht gross, aber günstig. Die Zeit als Nachbaren war schön, wir trafen uns oft am Abend und kochten etwas zusammen oder sahen einen Film an.

Ich warf der Obdachlosen zwei Franken in den Hut, der vor ihr lag. Was dann geschah, gab mir auf ganz besondere Weise viel mehr zurück. Dieser Gedanke schiesst mir durch den Kopf und ich merkte, wie glücklich ich werde.

Und nun stehen wir hier nur wenige Jahre später. Sie in einem wunderschönen, weissen Kleid und ich in einem edlen Anzug. „Ja ich will“, sagte ich feierlich. „Ja ich will“, erwidert meine Ehefrau.