Klub der jungen Geschichten Das Glück Leoni Srbinovski, Büron, 6. Primar

(chm)

Ich warf der Obdachlosen zwei Franken in den Hut, der vor ihr lag. Was dann geschah, gab mir auf besondere Weise viel mehr zurück. Eines abends sass ich auf meinem Esstisch und ass zum Abendessen. Dann ging ich in mein Zimmer und machte mich für die Arbeit bereit. Als ich durch die dunkle Gasse spazierte, sah ich ein Papierstück auf dem Boden, aber ich nahm es nicht auf, weil ich dachte, das ist Müll, also lief ich weiter. Als ich bei der Arbeit ankam wollte ich wieder nach Hause, weil es so kalt und spät war und ich wollte einfach wieder in meinem Bett liegen und weiterschlafen. Aber ich konnte nicht, denn ich hatte Geldprobleme und brauchte die Arbeit. Also habe ich ein paar Stunden ausgehalten. Nach der Arbeit war die Sonne schon fast aufgegangen und ich lief nachhause. Als ich das gleiche Papierstück auf dem Boden liegen sah, nahm ich es auf, weil es hell war und man sah, dass das Papierstück farbig war und vor der Arbeit sah ich nicht, dass er farbig war, weil es zu dunkel war und ich dachte es wär nur Müll. Ich nahm es auf und sah, dass es war ein Lottoschein war. Als ich sah, dass der Lottoschein noch nicht aufgekratzt war, nahm ich sofort ein 20er Rappen aus meiner Tasche raus und fing an es zu kratzten. Als ich fertig war und den Lottoschein genau anschaute, schrie ich ICH HABE GEWONNEN! ICH HABE GEWONNEN! Ich hüpfte glücklich nachhause, und als mich die Obdachlose sah, wie glücklich ich war, fragte sie mich, wieso ich so glücklich sei? Ich antwortete ihr mit fröhlichen stimme: «Ich habe im Lotto gewonnen!» Die Obdachlose freute sich sehr für mich, und sagte: Das hast du verdient ich freue mich sehr für dich! Ich dachte mir, habe ich das wirklich verdient und fragte sie. Warum? Sie antwortete: Weil du mir immer Geld gegeben hast, wenn du vorbeigelaufen bist, obwohl du selbst Geldprobleme hattest, und du gabst mir sogar so viel, zwei Franken, Ich schaute sie komisch an und sagte: Aber das ist doch gar nicht so viel. Die Obdachlose sagte: Jaja ich weiss aber niemand zuvor gab mir jemals so viel Geld also ist es für mich was Neues find ich. Und ausserdem auch niemand zuvor war so nett zu mir. Danke! Sagte die Obdachlose zum Schluss. Ich war ein bisschen überrascht von ihren Worten aber sagte Bitte, ich helfe sehr gerne, wenn sie etwas brauchen, sagen sie es mir bitte und ging. Als ich zu Hause ankam ging ich mich ausruhen. Am nächsten Morgen ging ich zu der Obdachlosen und sagte ihr: ich werde ihnen die Hälfte meines Geldes geben. Die Obdachlose schaute mich überrascht an und sagte: Das kann ich auf keinen Fall annehmen! Ich sagte doch sie müssen, bitte. Sie nehmen entweder mein ganzes Geld oder die hälfte meines Geldes, sagte ich. Die Obdachlose sagte sofort. Okey! Okey! Ich nehme die hälfte deines Geldes an. Ich sagte: Super! Wir gehen jetzt zusammen zur Bank, und ich bekomme meine hälfte des Geldes und sie bekommen ihre hälfte des Geldes. Die Obdachlose stimmte zu. Wir gingen, ich kaufte mir ein neues Haus, neue Klamotten. Und die Obdachlose kaufte sich alles, was nötig war: ein Haus, Klamotten, Lebensmittel und so weiter. Beide waren sehr glücklich doch die Obdachlose lebte früher auf der Strasse und es war dort sehr schmutzig, also ging sie zur Kontrolle zum Arzt. Als sie zum Arzt ging, sagte ihr der Arzt, dass sie Krebs hätte und sie leider nicht mehr lange leben würde. Sie war sehr traurig, aber genoss die übrige Zeit noch. Ich verbrachte die restliche Zeit noch mit ihr. Und als sie starb, ging ich zu ihrer Beerdigung. Ich war sehr traurig, da sie lange Zeit ein schlechtes Leben hatte und als es ihr endlich besser ging, musste sie sterben. Ein paar Tage später erfuhr ich, dass die Obdachlose ihre ganze hälfte von dem Geld, was ich ihr gegeben hatte, wieder zurückgegeben hat, weil sie niemanden anderes hatte. Das war traurig, aber mindestens hatte sie eine Zeit lang ein schönes und gutes Leben.

ENDE