Klub der jungen Geschichten Das Goldige Zentrum Leon Bregy, Hochdorf, 5.Primar

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Ich öffnete den Schrank. Da war ein Durchgang, er war vergoldet, deshalb sah es so aus, als würde dort ein Licht brennen. Ich ging in den Schrank hinein. Am Ende war eine Tür. Ich öffnete sie langsam und entdeckte das Goldige Zentrum. Ich ging hinein, dort war alles aus Gold, einfach alles war aus Gold. Sogar ein goldiges Kino entdeckte ich im Schrank. Ganz hinten in der Ecke stand ein riesengrosses, goldiges Riesenrad. Auch das Eis, das ich ass, war aus Gold. Als ich fertig war, bemerkte ich, dass alles an meinem Körper aus Gold war. Sogar die Augen leuchteten goldig. Nach einer ganzen Weile schaute ich auf meine Uhr. Es war schon spät. Und dann war auf einmal der Strom weg. Ich ging aus dem Schrank. Oben angekommen erzählte ich es meinen Eltern. Aber sie glaubten mir nicht, es war einfach zu verrückt. Traurig ging ich in mein Zimmer. Ich konnte es nicht verstehen, dass sie mir nicht glaubten. Am nächsten Tag gingen wir gemeinsam in den Keller und öffneten den Schrank. Nun glaubten sie mir endlich, denn plötzlich standen wir nämlich im Goldigen Zentrum. Zusammen fuhren wir mit dem Riesenrad, welches wunderschön in der Ecke glänzte. Auch das goldige Eis probierten sie. Und auch meine Eltern waren nun von oben bis unten aus Gold. Wir verbrachten noch einige Stunden im Goldigen Zentrum und meine Eltern schauten sich alles ganz genau an. Meine Mutter schaute auf ihr Handy und auch an diesem Abend war plötzlich der Strom wieder weg. Zusammen gingen wir glücklich aus dem Schrank und haben anschliessend zusammen Pizza gegessen und gelacht. Am nächsten Morgen wachte ich auf und rannte hinunter in den Keller. Nervös stand ich vor dem Schrank. Ich öffnete ihn und musste feststellen, dass alles nur ein wunderschöner Traum war.