Klub der jungen Geschichten Das grausame Hotel Elia Helfenstein, Horw, 4. Primar

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Aber fangen wir ganz am Anfang an: Ich ging mit meinen Kumpels nach Kanada, in ein Hotel und dann hat Max gesagt: «Leute, dieses Hotel macht mir Angst.» Und Jack sagte: «Max, sei doch kein Weichei!» Max daraufhin: « Okay.» Wir gingen weiter. «Endlich angekommen. Jetzt einchecken und dann Party machen.» «Nicht so schnell», sagte der Lobbymitarbeiter und zeigte uns die Regeln. Danach gingen wir schlafen. «Aaaah! Habt ihr das gehört?», sagte ich. Die anderen sagten: «Nein.» «Ich habe Schreie gehört. Lasst uns runter gehen.» Wir gingen also in den Keller. Ich sah in den Schrank und fand einen Schlüssel. Ich sah eine Tür und öffnete sie. Ich sah die Leiche des Lobbymitarbeiters. Ich hatte solche Angst. «Ich kann kein Blut sehen!», sagte Max und fiel in Ohnmacht. «Max? Max?», sagte Jack. Plötzlich hörten wir ein schauriges Lachen. Max stand auf und weinte. Jack lief sofort zu Max. «Hahaha», lachte jemand. Doch es war zu dunkel, um etwas zu erkennen. Als jemand das Licht einschaltete, sah ich einen Clown. Max, Jack und ich rannten um unser Leben. Wir schlossen unsere Zimmertür und riefen die Polizei an. «Wir kommen», sagte die Polizei. Ich versteckte mich unter dem Bett, Max im Schrank und Jack sperrte sich im Badezimmer ein. «Hahahahehe, macht die Tür auf!», sagte der Clown. Doch dann hörten wir Sirenen und der Clown wurde daraufhin verhaftet. In Wirklichkeit war der Clown der Hotelchef. Ende!

Wurde er wirklich verhaftet, oder war das nur ein Schauspieler? Ich gebe euch einen Tipp: Ach doch nicht. Fortsetzung folgt…