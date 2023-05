Klub der jungen Geschichten Das grüne Experiment Lea Zimmermann, Hildisrieden, 3. Sek

(chm)

Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher.

Es war ein ganz normaler Montagmorgen in der Schule. Wir hatten uns gerade in das Thema Chemie vertieft, als unser Lehrer uns die Aufgabe gab, in einer Gruppe ein Experiment vorzustellen. Wir hatten eine Woche Zeit, um uns vorzubereiten. Natürlich war ich wie immer mit Lena und Amy in einer Gruppe. Wir drei waren die Schlitzohren von der ganzen Klasse und haben den anderen schon viele Streiche gespielt. Wir planten, uns am Mittwochnachmittag zu treffen, um alles vorzubereiten. Als Amy und ich um drei Uhr bei Lena ankamen, waren wir alle super motiviert, um ein gutes Experiment zu machen. Wir suchten das ganze Internet ab, bis Amy schliesslich das perfekte Experiment gefunden hatte. Es platzte aus ihr, wie aus einer Kanone geschossen: «Grüner Elefantenschaum». Lena und ich grinsten uns an, denn wir hatten es vor einigen Wochen schon einmal ausprobiert und es war genial. Das Einzige, das wir anders machten, war, dass wir pinke Lebensmittelfarbe und pinkes Spülmittel nahmen. Die grüne Farbe würde es aber noch interessanter und ekelhafter machen. Also sagten wir, mit einem spitzen Unterton im Chor: «Perfekt!» Wir suchten uns alles Material zusammen, das wir für das Experiment brauchten. Zum einen war das natürlich die grüne Lebensmittelfarbe, die definitiv nicht fehlen durfte, ein grünes Spülmittel, Hefelösung und die ganzen anderen Dinge, die wir noch brauchten. Zu dritt entschieden wir uns, dass wir das Experiment nicht nochmals ausprobieren würden, weil Lena und ich es schon einmal gemacht hatten. Ausserdem hatten wir ohnehin zu wenig Hefelösung im Haus, um es zweimal zu machen. Wir teilten die Aufgaben auf und planten unser Vorgehen genau. Ich durfte den letzten Schritt machen, die Hefelösung reinschütten (die Hefelösung sorgt für die Reaktion). Mit einem guten Gefühl und einem guten Plan, genossen wir weiterhin den Nachmittag zusammen. Wir alberten rum, lästerten über jede mögliche Person und lachten viel. Ich kam am Abend spät nach Hause und ging mit einem guten Gefühl ins Bett. Wir hatten alles gut geplant und vorbereitet, so dass nichts schiefgehen konnte.

Am Montagmorgen, in der dritten Lektion, war es soweit und wir mussten unser Experiment vorstellen. Amy war vollkommen gechillt, sie ist auch die ruhigste von uns dreien, während Lena und ich nie ernst bleiben konnten. Das Experiment sollte besser wie alle anderen werden. Wir waren als Zweites dran, die Ersten hatten ein sehr beeindruckendes Experiment, das die Farbe ändert. Als wir an der Reihe waren, hoffte ich so sehr, dass nichts schiefgehen würde. Was sollte auch schon schiefgehen? Wir hatten schliesslich alles perfekt durchgeplant. Wir standen nun vor der Klasse in unseren weissen Kitteln und unseren Schutzbrillen, die wie Froschaugen dreinblickten. Wir sahen einfach nur lächerlich aus, obwohl die Froschaugenbrillen gut zu unserem grünen Experiment passten. Amy stellte unser mitgenommenes Material auf den Tisch und erklärte kurz, was wir vorhatten. Lena fing an, die Zutaten zu mischen. Nun war ich an der Reihe, die Hefelösung in unsere, bis jetzt, ziemlich unappetitliche grüne Lösung zu schütten. Alle waren voller Spannung als ich die Hefelösung hineinkippte. Es passierte nichts. Man hätte ein Foto von Amys, Lenas und von meinem Blick machen sollen. Wir standen nur da mit unseren komplett verdutzenden Gesichtern. Plötzlich fing es an aufzuschäumen. Immer mehr und mehr, bis es schliesslich über den ganzen Tisch bis auf den Boden lief. Das Gesicht, welches wir jetzt machten, war noch besser. Es war eine Mischung aus Überraschung, denn es klappte trotzdem, von Verlegenheit, weil wir dachten, alles perfekt durchgeplant zu haben und jetzt alles schiefgelaufen war, und von Reue, denn es war alles nur noch ein einziges Chaos. Aber ich kann mir schon denken, warum es schiefgegangen war. Wir kippten zu viel Spülmittel hinein. (20dl statt 20cl), aber wer kann auch schon Mathe. Die Klasse jubelte und johlte, während unser Lehrer uns mit seinem Killerblick anschaute und sich dabei schon die perfekte Strafe ausmalte. Zumindest wussten wir, dass sie nicht schlimmer werden würde als die letzte.

Oder etwa doch?

Nur noch zur Nebeninfo, beim letzten Mal mussten wir das ganze Lager aufräumen, was sehr mühsam und zeitaufwändig war.