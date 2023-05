Klub der jungen Geschichten Das gruslige Treffen Hannah Straub, Luzern, 5.Primar

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Als ich den Schrank auf machte sah ich nichts den das Licht war so hell. Auf einmal ging die Schranktür zu. Leider war ich auch im Schrank. Doch dann ertönte eine Stimme. Ich dachte noch die Stimme kennen ich doch, aber es war zu spät. Eine klappe ging auf und ich rutschte runter. Dann hörte ich noch einmal die Stimme, und das Licht ging aus. Ich war vor Angst erstarrt und wollte nur weg. Ich war so erstarrt das ich in omacht viel. Als ich auf wachte lag ich in einer Gruft neben mir waren zwei Personen die ganz in schwarz gekleidet waren. Ich probierte aufzustehen, aber die zwei Wächter griffen nach meinen Armen. So dass ich auf den Boden viel. Sie kamen immer näher, so dass ich mich richtig klein fühlte. Da beschloss ich mich zu wehren ich fing an zu beissen und schlagen bis die beiden Wächter mich fesselten. An dem Zeitpunkt erkannte ich, dass ich keine Chance hatte, also war ich einfach still. Nach drei Stunden passierte etwas die beiden Wächter entfesselten mich und ich ging schweigend mit ihnen mit. Als wir unser ziel erreicht hatten war es ein Ballsaal. Ich wusste nicht was das zu bedeuten hatte. Einer der Wächter sagte zu mir gehe in die Mitte und Tanze. Aber ich erwiderte nein das mache ich nicht. Den dort waren lauter Leute, die ich nicht kannte. Alle waren schwarz angezogen, aber sie tanzten. Wahrscheinlich warteten sie darauf das ich auch anfing zu tanzen, doch ich blieb, wo ich war. Die Entscheidung rettete mir mein Leben denn genau in dem Moment viel der Kronleuchter von der Decke in die Mitte dort, wo ich sollte, tanzen. Da wurde mir klar, dass ich in einem Mörder spiel gelandet war alle diese Personen wollten mich umbringen. Ich rannte um mein Leben, kletterte die rutsche hoch und bei der Falltür aus dem Schrank. Doch als ich aus dem Schrank gekrochen kam war ich nicht im Keller und das machte mir nur noch mehr Angst. Also beschloss ich wieder in den Schrank zu gehen aber die Tür ging nicht mehr auf. Langsam bekam ich ein leichtes Kribbeln, das ich sonst nur bekam, wenn ich Spinnen sah. Ich suchte nach einem anderen Ausgang, doch da war keiner. Also rollte ich mich am Boden zusammen und fing an leise zu weinen. Doch plötzlich hörte ich eine Stimme. Es war die gleiche Stimme wie im Schrank. Mein Bruder kam zum Vorschein, aber er hatte ein Messer und sagte entweder ich du bringst dich selbst um oder ich mache es für dich. An dem Zeitpunkt merkte ich das er auch böse war. Und dann kam die Erlösung ich wachte auf und merkte das alles nur ein Traum war.

Ende