Klub der jungen Geschichten Das (halb versaute) Spiel Elin Kalbermatten, Kriens Roggern, 5. Primar

(chm)

Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher.

Unsere Mannschaft hatte gestern einen Faustball Match. Es waren immer 6 Personen in einem Team. In meinem waren meine besten Freunde: Kim, Freddy, Ania, Tim, Miky, ich und eine die wir nicht kannten. Sie hiess Luisa.

Unser Team heisst die Knochenbrecher. Im vorletzten Training vor dem Match hatten wir uns eine Taktik ausgedacht, die eigentlich bombensicher war. Das Problem war, dass Luisa an dem Tag krank war. Ich dachte, dass ich es ihr in der Schule sagen kann. Ich wusste gar nicht in welche Klasse sie ging, aber ich habe sie schon einmal beim Schulhaus gesehen. Vorgestern war das letzte richtige Training vor dem Match. Luisa kam immer noch nicht, denn sie hatte Fieber, wie ihre Mutter sagte. Dann dachte ich, dass sie morgen auch nicht zum Match kommen würde. Das war gut, denn dann konnte sie uns das Spiel nicht versauen.

Wir haben im Training noch mal alles geübt. Es konnte eigentlich nichts schief gehen. Ich hatte sie an diesem Tag wieder in der Schule gesehen diesmal mit ihrem kleinen Bruder. Sie brachte ihn in den Kindergarten und verschwand dann. Ich dachte, dass sie ins Schulhaus nebenan lief. Wir hatten nämlich zwei Schulhäuser. Ich wollte sie nach der Schule darauf ansprechen, aber sie war nicht da. Ich musste es ihr irgendwie sagen. Da kam mir ein Geistesblick. Sie lief heute Morgen gar nicht in Richtung des zweiten Schulhauses. Sie lief nach Hause!

Zu Hause berichtete ich meiner Mutter was vorgefallen war. Am Abend legte ich mich ins Bett und dachte darüber nach, wie ich es ihr morgen auf die Schnelle erklären sollte. Am nächsten Morgen stand ich früh auf, denn das Turnier begann um 11:30 Uhr. Wir sollten aber schon um 8:00 dort sein. Ich zog mich an und ging aus dem Haus. Als ich dort war, kam Luisa auch gerade. «Oh nein!», aber wir probierten ihr die Spielzüge trotzdem zu erklären. Wir hatten das Gefühl, sie hört zu, aber sie sagte nur: «Ja, Ja, Ok, Ok.» Ich fragte noch einmal zur Sicherheit nach und sie sagte: «Aller klar.» Phu, ich war mega erleichtert. Der Trainer kam zu uns und sagte: «Noch eine Minute.» Ich wurde immer aufgeregter und aufgeregter. Luisa feilte sich immer noch die Nägel. Der Trainer kam schon wieder und dieses Mal sagte er: «Ihr seid ihr dran. Viel Erfolg!» Wir spielten gegen die Wilden Tiere aus Turumbel. Als das Spiel begann, stürmte Luisa auf den Ball zu. Das war natürlich nicht Teil unseres Plans. Das gegnerische Team hatte schon 5 Punkte, während wir erst zwei hatten. «Luisa» dachte ich in meinem Kopf wütend. Das Spiel ging Luisa auf die Nerven und sie machte einfach irgendwas. Der Schiedsrichter pfiff das Spiel ab und rief: «Pause. Luisa komm her du hast ein Foul gemacht und darfst nachher nicht mehr mitspielen!» Innerlich freute ich mich riesig und äusserlich lies ich mir aber nichts anmerken. Nach der Pause konnten wir unsere Taktik anwenden. Meine Mutter jubelte mir vom Rand aus zu. «5,4,3,2,1» rief der Schiedsrichter und pfiff das Spiel ab. Er verkündete das Siegerteam: «Die Knochenbrecher haben gesiegt.» Ich war überglücklich. Wir prahlten in der Schule vom Spiel, denn es lief trotz Luisa supergut!