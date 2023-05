Klub der jungen Geschichten Das Haus des Grauens Adrianna Gaberthüel, Wauwil, 3. Oberstufe

(chm)

«Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher.» Es ist Herbst und die Blätter fliegen durch die Luft. Bella und Noah sind beste Freunde, seit sie zwei Jahre alt sind. Bella hat Langes braun-blondes Haar und ein hübsches Gesicht, Noah hat auch braune Haare und ist ein grosser netter Junge. Sie gehen überall zusammen hin und auch in der Schule sind sie nie getrennt. An der Strasse, die zur Schule führt, steht ein altes zerfallenes Haus, es ist schon fast ein halbes Schloss, weil es so gross ist. Bella und Noah ist es in den letzten Wochen immer mehr aufgefallen.

Eines Tages sagt Bella zu Noah: «Glaubst du, es ist genauso gruselig von innen wie von aussen?» Noah schaut ganz verwundert, aber er antwortet dann: «Naja, ich denke, es gibt nur eine Möglichkeit, das herauszufinden.» «Nein Noah, nein, wir können nicht einfach in ein fremdes Haus einbrechen!» Noah schmunzelt leicht und meint dann: «Es wäre ja kein Einbruch, denn es wohnt dort niemand mehr». Bella schaut sehr verunsichert und dann sagt sie: «Noah, egal, wir müssen jetzt in die Klasse, na komm.»

Nach der Schule hält Noah vor dem Haus an und Bella läuft weiter. Als Noah merkt, dass sie weiterläuft, ruft er ihr zu: «Hey Bella, komm zurück!» Bella dreht sich um und kommt wieder zurück. «Noah ich weiss du willst da rein, aber ich habe echt Angst vor dem Haus.» «Ach Bella, komm schon, wir machen immer alles zusammen und ich werde dich auch beschützen, versprochen.» Bella nickt und sie sind sich einig, schon morgen Nacht ins Haus zu gehen. Am nächsten Morgen in der Schule können sie sich gar nicht konzentrieren. Noah aus Spannung und Bella aus Angst.

Am Abend treffen sie sich vor dem Haus, beide super ausgerüstet mit Lichtern und Essen. Als sie die Gartentür öffnen wollen, ruft eine schwarze Gestalt ihnen zu, Bella bekommt Angst. «Hey, wartet bitte!» Die Gestalt kommt näher und es ist ein Mädchen, die hat blondes Haar und lächelt. «Hi, wer bist du und was willst du hier um diese Zeit?», fragte Noah. Sie antwortete: «Ich bin Lizzy und wie ich sehe, wollt ihr in das Haus, kann ich mitkommen?» Bella meint dann: «Solltest du nicht nachhause, deinen Eltern suchen dich bestimmt schon.» «Nein!», sagt Lizzy in einem angespannten Ton. «Ich bin ein Waisenkind und lebe mit ein paar Freunden allein in einer Hütte.» «Okay?» sagt Noah verwundert. Als das geklärt ist, gehen sie ins Haus, die Tür knarrt laut und als alle drin sind, knallt die Tür hinter ihnen zu und das war schon echt gruselig. Lizzy lief einfach weiter und schaute nicht auf Noah und Bella. Plötzlich war Lizzy verschwunden und im Haus wurde es auch kälter, das war definitiv nicht normal. Bella meinte dann, sie sollten sich aufteilen und 2 Wege gehen. Noah nahm die Schnur und hat sie mit Bella und sich verbunden. Dann sind sie die 2 Wege gegangen auf einmal schrie Bella auf «ahhhhhhhh» Noah rannte der Schnur entlang und fand Bella. Was er da sah, war nicht normal …

Fortsetzung folgt