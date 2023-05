Klub der jungen Geschichten Das Juwel des ewigen Lebens Elia Lüönd, Brunnen, 5. Primar

(chm)

«Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte.» Ich lief langsam auf den Schrank zu, öffnete ihn und sah Fackeln an den Wänden und eine Treppe, die nach unten verlief.

Ich nahm Stufe um Stufe und stieg nach unten. Plötzlich färbte sich das Feuer der Fackeln von rot-orange zu Dunkelgrün. Ich betrat eine unterirdische Halle und bestaunte die steinernen Statuen links und rechts von mir. Ich flitzte zur nächstgelegenen Statue, die einen Mann mit Zylinder und Gehstock zeigte. Ich schaute auf das Podest herab, dort stand der Name Walther von Dolch. «Wartet mal kurz…» Ich überlegte «Von Dolch war mein Nachname!!»Ich eilte zur nächsten Statue, die einen Mann mit Gürtel und Revolver zeigte. Auf dem Podest stand der Name «Colt von Dolch!» Ich drehte mich um und bemerkte, dass über der Tür aus der ich gekommen war «Die Familie von Dolch» stand. Ich rannte ans andere Ende der Halle auf einen Altar zu. Ich berührte den Altar mit beiden Händen. Plötzlich war alles still. Das Plätschern des Wassers, das ich vorher gehört hatte, verstummte abrupt. Es kamen Geister auf mich zu. Ich sah den Mann namens «Colt von Dolch» in der Menge. Der vorderste Geist sprach mich an: «Andi von Dolch, willkommen im Familientempel Von Dolch. Wir, deine ehrenwerten Vorfahren haben gewusst, dass du eines Tages hier auftauchen würdest. Wir haben einen Auftrag für dich: Du musst das Juwel des Ewigen Lebens finden, das unter des Statue von Werner von Dolch auf dem Gemeindeplatz vergraben ist. Können wir auf dich zählen?» «Ja, natürlich», antwortete ich, und mit diesen Worten eilte ich die Treppe hinauf in den Keller. Ich nahm eine Schaufel und eine Spitzhacke und marschierte nach draussen. Zu meinem grossen Glück war es schon dunkel geworden. Ich schlich zur Statue von Werner von Dolch, dem Fürsten, der das Dorf gebaut hatte. Ich schlug mit der Spitzhacke auf den Sockel ein und mir war nicht klar, dass ich gerade Sachbeschädigung beging. Ich nahm das Juwel, rannte nach Hause in den Keller und gab den Geistern das Juwel. Diese wurden sofort wieder zu Fleisch und Blut und bedankten sich bei mir.