Klub der jungen Geschichten Das Kalcius Tor Niklas Meier, Kriens, 5. Primar

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeit niemand nicht mehr geöffnet hat.

Im Jahre 1913, es war Winter in Nordamerika. 03:55, ein Auto fuhr durch die Strassen, darin war ein alter Mann. Die Strassen waren glatt. Ein Gegenlicht. Quietschende Reifen waren zu hören, der Mann drehte das Steuerrad. Sekunden später öffnete der Mann wieder die Augen. Es war schmutzig, er blutete am Kopf. Dann wurde es dunkel. 1973 in Brasilien. Ich lebte dort. Eines Tages, es war regnerisch und windig. Ich hörte ein Knacken aus dem Keller und dann noch eins. Ich ging langsam in den Keller. Ein Licht. Ein Schrank. Aus dem alten Schrank schien ein Licht. Langsam lief ich zu dem Schrank. Ich öffnete ihn! Ein Lichtmeer strömte mir entgegen. Es schien mir eine Ewigkeit, aber dann fiel ich auf eine nasse Wiese. Es war ein Friedhof. Es war noch ein Junge dort. Ich rief ihm zu, er wandte sich zu mir. Er fragte: «Von wo kommst du?» «Ich komme aus Brasilien.», sagte ich. «Ach du Schande, was? Du kommst aus Brasilien? Du bist aber in Nordamerika.», erwiderte der Junge. «Wie ist das gegangen?», fragte er. «Also ich stand vor einem Schrank, ich öffnete ihn und dann ist ein Wirbel aufgekommen und ich landete hier.», sagte ich. «Also verstehe ich das richtig, du bist durch einen Wirbel hier hergeflogen?» «Ja. Und welches Jahr ist es?», fragte ich nach. «Es ist Jahre 1913.» Das war ein Dämpfer für mich. Ich bin durch die Vergangenheit gereist. Weil bei mir Zuhause ist das Jahre 1973. «Okay, wollen wir Freunde sein? Dann zeig ich dir die Stadt Monument Valley in der du gelandet bist», meinte der Junge.

Wir liefen vom Friedhof weg und liefen auf die Strasse. Ich fragte: «Wo wohnst du?» Er überlegte einen Moment und dann sagte er: «Ich wohne in der Duckastrasse 13.» «Gut dann könnte ich bei dir übernachten», meinte ich. «Vielleicht, ich weiss es nicht, aber lass uns nicht mehr darüber reden, komm ich zeig dir die Stadt», erwiderte der Junge. Als sie in die Stadt kamen waren überall Leute, die ihre Waren anboten. Es wurde Abend und ich fragte noch mal: «Wo wohnst du?» «Ok, ich will dir die ganze Wahrheit erzählen. Also es war so, mein Vater hatte einen Autounfall.» «Hast du keine Mutter?», fragte ich leise. «Nein, meine Mutter verschwand als ich auf die Welt kam.» «Das heisst, dass du niemanden mehr hast?» «Nein, ich habe noch meinen Hund Roxi. Wo ist er dann? Ich rufe ihn. Roxi, Roxi, Roxi!» Auf einmal sprang ein schwarzer Boxerhund auf uns zu. Der Hund begrüsste uns schwanzwedelnd. Er hatte etwas in der Schnauze. «Was hast du denn da?» fragte der Junge. Roxi liess das Stück Papier aus dem Mund fallen und der Junge nahm es und las den Brief vor:

Hallo mein Kind ich, ich bin dein Vater ich habe einem Priester einen Umschlag gegeben. Gehe zum Priester und hol den Umschlag ab. Der Priester erwartet dich schon. Du kannst ihn beim Kalcius Tor finden…

Der Brief hörte auf. «Dein Vater hat also eine Nachricht beim Priester hinterlassen!» sagte ich aufgeregt. Der Jung antwortete darauf: «Okay lass uns los gehen, das Kalcius Tor ist ganz in der Nähe.» 15 Minuten später standen sie vor dem Tor. «Das ist es» sagte ich. Bestimmt. Wir gingen durchs Tor und plötzlich war es dunkel! Ich stand wieder vor dem Schrank.