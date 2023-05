Klub der jungen Geschichten Das Kätzchen-Geheimnis von Laura und Lukas Sophie Chaudet, Walchwil, 3./4. Klasse

(chm)

„Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher.“

Laura ging am Samstag um 10.00 Uhr in den Park spazieren und entdeckte etwas. Es war ein kleines graues Kätzchen. Sie hob es auf und hatte es mitgenommen. Da fiel ihr ein, dass ihre Eltern niemals ein Tier im Haus haben wollten. Sie hat beschlossen, das Kätzchen im Gartenhaus zu verstecken. Als sie zuhause ankam, schlich sie sich leise ins Haus und ging in das Zimmer. Plötzlich stürmte ihr Bruder Lukas hinein und entdeckte das Kätzchen. Lauras Bruder fragte sie: „Laura, wo hast du das Kätzchen her?“ Laura antwortete stockend: „Ähm... ich... habe es gefunden... auf... dem... Weg vom Park.“ „Du weisst, dass Mama und Papa nie ein Tier haben wollten, oder?“, fragte Lukas. „Ja, das weiss ich doch, deswegen will ich es ja auch im Gartenhaus verstecken“, sagte Laura. Da fragte Laura ihren Bruder: „Hilfst du mir dabei, dass Mama und Papa nichts merken?“ „Ja, klar!“, antwortete Lukas aufgeregt. Laura und Lukas waren sich leider zu sicher, dass nichts schief ging. Also brachten wir das Kätzchen leise und geschickt in das Gartenhaus. Als wir draussen waren, fragte ich meinen Bruder, was er eigentlich von mir wollte. Er erzählte, dass er eigentlich nur einen Bleistift ausleihen wollte. Als wir das Kätzchen ins Gartenhaus gebracht haben, haben wir uns einen Namen ausgedacht. Wir beschlossen es Mimi zu nennen. Da kam Mama ins Zimmer und sagte: „Ich gehe ins Gartenhaus, um Stühle für die Gäste zu holen, die am Abend kommen. Wollt ihr mir helfen?“ Wir antworteten: „Nein!“ Als Mama aus dem Zimmer ging, schreckte Lukas auf: „Mama darf nicht ins Gartenhaus, dort ist doch Mimi!“ Plötzlich hatte ich einen heissen Kopf. Ich lief sofort zum Fenster und schaute hinaus. Ich sah, dass Mama gerade hineinging und schreiend wieder hinausrannte. Als Mama wieder im Haus war, rief sie nach Lukas und mir. Als wir im Flur vom Haus waren, gingen wir ganz unsicher ins Wohnzimmer. Dort sassen Mama und Papa auf dem Sofa und guckten ernst auf mich und Lukas. Da erhob sich Papa und sagte: „Wieso habt ihr nicht gesagt, dass ihr ein Kätzchen gefunden habt?“ „Aaaber, wir dachten ihr wollt doch gar keine Haustiere“, sagte Lukas kleinlaut. „Ja schon, aber das ist eine Ausnahme, weil das Kätzchen ja niemandem gehört. Deshalb dürft ihr das Kätzchen behalten, wir sind einverstanden“, sagte Mama aufmunternd. Als wir das hörten, sprangen wir auf und jubelten. Am Abend kamen die Gäste und dann gingen wir müde und überglücklich ins Bett.