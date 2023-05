Klub der jungen Geschichten Das Keller Lichtstrahlen Filipa Madeira, Emmenbrücke, 3. Sek

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. So fing die Geschichte an, die ich meinen Eltern erzählte. Ich bin Rina. Ich lebe in einer vierköpfigen Familie, mit meinem Vater Carlo, meiner Mutter Jasmin und meinem Bruder Erik. Erik und ich sind Zwillinge und wir werden am 27. Juli 16 und das ist schon morgen. Wir müssen unsere Party organisieren...wir wissen noch gar nicht was wir machen wollen, aber eins weiss ich schon, wir laden nur 3 Leute ein, und zwar meine beste Freundin Lena, Yanik und noch Eriks beste Freundin Alesia.

Dingdong klingelte es an der Tür. ,Sie sind da!`` Erik und ich rannten zur Tür und öffneten sie. ,,Lenaaaa, du bist gekommen`` sagte ich glücklich. ,,Bist du dumm, warum sollte ich den nicht zum Geburtstag meiner Lieblings Zwillinge kommen?`` antwortete Lena. Wir begrüssten dann noch Yanik und Alessia. Wir gingen alle gemeinsam ins Wohnzimmer und machten die Musik an. ,,Yanik ist so süss`` flüsterte ich zu Lena. ,,Ah Rina`` Seufzt mir Lena zu. ,, Du solltest ihn ansprechen und mehr mit ihm unternehmen, es wird sich lohnen und ausserdem steht er auf dich. Geh mit ihm in den Keller dieses Geburtstags Plakat holen, dann kannst du ihn drauf ansprechen,`` redete mir Lena ein. ,,Ich soll mit ihn normal reden können?? Niemals! `` sagte ich zu ihr. ,,Rina schau wer kommt!`` Ich drehte mich schnell um und sah wie Yanik plötzlich hinter mir stand . ,, Oh, eh hallo Yanik``stockte ich. ,,Hallo, Geburtstagskind, soll ich dir bei irgendetwas helfen?`` fragte mich Yanik mit dem schönsten Lächeln . ,, Eh Rina, ich denke die andere haben mich gerufen, ich gehe dann mal.`` Ich blickte Lena ängstlich an. ,, Yanik du kannst sonst mit mir im Keller das Geburtstagsplakat holen``. Yanik lächelte und kam mit. Als wir unten ankamen, suchten wir nach dem Plakat. Nach einer Zeit Suchen und Reden kamen die anderen. ,,Da seid ihre ja, wie lange braucht man, um ein Plakat zu holen? Aha verstehe, ihr habt euch noch unterhalten. `` Zwinkerte uns Erik an. ,,Gefunden, kann mir jemand helfen diesen Schrank auf die Seite zu schieben damit ich das Plakat rausholen kann?`` rief ich verzweifelt. Yanik und Erik eilten zu mir und schoben den Schrank auf die Seite, bis die Schrank Tür auf ging. Plötzlich gingen alle Lichter aus ausser einem sehr starken Lichtstrahl, der aus dem Schrank kam. ,,Rina, mach die Schrank Türe zu, ich werde vom ganzen Licht noch blind,`` schrie mir Alesia zu. Plötzlich ging das Licht aus und das Kellerlicht wieder an. Ich schaute mich um und merkte, dass jemand fehlt. ,,Rina? Wo sind Lena und Yanik hin? `` fragte mich Erick verunsichert. Ich rief Alesia, doch sie war vor Schreck in Ohnmacht gefallen. ,,Erik, bringen wir sie hoch!`` Erick und ich nahmen sie und trugen sie die Treppe hoch. Als wir oben ankamen, legten wir sie auf das Bett. Erik und ich gingen wieder in den Keller, um nachzuschauen. Und wieder gingen alle Lichter aus und die Kellertüre ging wie von Geisterhand zu. Erik rief nach mir, er wollte mich halten, damit nicht noch einer von uns verschwindet. Ich klammerte mich mit meiner ganzen Kraft an seinen Arm fest. Die Schranktüre ging wieder auf, und immer wenn sie aufging, kam ein leichter Wind. Es war nicht nur ein sehr starker Lichtstrahl, der von dort kam. Ich schaute Erik an und sagte: ,,Lass uns rein gehen und die andere holen! `` Erik fand die Idee nicht gut, aber schliesslich waren es auch seine Freunde und er wollte genauso wie ich, dass ihnen nichts zustösst. Also rannten wir in den Schrank rein, als plötzlich die Schrank Türe zuging und ich dann die jene war die geleuchtet hat. Mein Körper fing an zu beissen. Erik merkte, wie sich meine Haut hellrot färbte. Wir liefen durch diesen dunklen Tunnel. Ich merkte, wie meine Hand anfing zu bluten. Wir hörten Schläge gegen die Wand. Am Ende des Tunnels fanden wir 3 Türen. Auf der erste stand Exit, auf der zweite Vergangenheit und auf der dritten nichts. Ich und Erik schauten uns tief in die Augen. Er wusste, was ich sagen werde. Er nahm mich an die Hand, machte die Exit Türe auf und schupste mich rein. Er liess mich nicht aussprechen und zog mir die Türe direkt zu. ,,Rina, ich mach das nur für dich. `` Ich konnte nicht mal an der Türe klopfen und ihn bitten mir die Türe aufzumachen, da meine Hände voller Blut waren. Ich stützte mich an der Türfalle mit meinen blutigen Händen und hörte eine weibliche Stimme schreien. ,,Lena bist du es?`` ,,Rina?`` rief sie mir ängstlich zu. Rina: Lena wo bist du? Lena: Ich weiss es nicht, es ist ein Zimmer mit nur ein Lichtstrahl. Rina: Ich werde deine Stimme verfolgen und dich da rausbringen. Ich und Lena versuchten uns die ganze Zeit zu unterhalten. Bis sie meine Stimme hinter der Türe hörte, und mir sagte sie sei da. Ich sah wie aus der anderen Seite der Türe Blut flieste. Ich sagte ihr sie soll von der Türe weg gehen damit ich mit einem Metall stück, wo auf dem Boden lag, reinschlagen kann, um die Türe aufzukriegen. Ich schlug rein und die Türe ging auf, sie rannte zu mir und Umarmte mich, bis ich sah das sie auch Blutige Hände hatte. Ich sah, wie das Blut von unseren Händen verschwand aber meine Rote Haut nicht. Ich und Lena suchten einen Ausweg, bis wir Erik sahen. Ich: Erik??? Erik: Rina! Lena! wo wie was? Rina: lange Geschichte, aber jetzt müssen wir noch Yanik suchen: Erik: deine Hände. Ich: ja seitdem ich Lena gefunden habe, ist das Blut verschwunden. Wir hörten aus dem nichts wie jemanden langsam zu uns Läuft, wir drehten und schnell um, es war Yanik. Ich und er rannten uns entgegen und umarmten uns so fest. Ich: Yanik deine Haut ist auch rot! Sagte ich geschockt. Er sah mich an und sagt zu mir: Ich liebe dich. Ich schaute ihn erstaunlich an und er kam näher und küsste mich. Während dessen wurde alles um uns vier herum weiss und wir waren plötzlich auf unseren Keller Boden. Wir schauten uns alle an und sahen, wie Alesia in den Schrank rein ging. Wir vier: «NEINNNNN!«