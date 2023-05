Klub der jungen Geschichten Das komische Leuchten Julia Bucher, Inwil, 6. Primar

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Doch der Schrank war leer. Doch ich guckte noch einmal und suchte alles ab, in dem Schrank war nichts. Dann dachte ich mir wie das der Schrank leuchten kann wen dort gar nichts darin ist. Nach einer Weile kam ich auf die Idee den Schrank zu schliessen und wieder aufzumachen. Als ich den Schrank aufmachte war dort ein leuchtender Fuchs. Plötzlich sprang der Fuchs auf mich und ich erschrak. Der Fuchs sagte: «Hallo ich war auf der suche nach dir, doch jetzt habe ich dich gefunden. «Du musst mir folgen denn ich brauche deine Hilfe», sagte er. «du kannst sprechen und wieso brauchst du meine Hilfe?», sprach ich. «Kannst du mir bitte einfach folgen», flüsterte er, «wir haben keine Zeit ich erkläre dir alles auf dem Weg.» «Aber ich will die Geschichte hören.», sprach ich. Dann lief der Fuchs los und ich folgte ihm während dem Laufen erzählte er mir die Geschichte. Er sagte «Vor sehr langer Zeit gab es in der Welt der leuchtenden Tiere einen Krieg, da die Mäuse regieren wollten. Wir verteidigten unser Land, doch scheiterten und jetzt brauche ich deine Hilfe.» «Ich probiere euch zu helfen», sprach ich. «Aber du musst einen Test machen damit wir sehen können wie gut du bist», sprach der Fuchs, «Bist du bereit.» Darauf nickte ich nur und er beschleunigte sein Tempo. «Da sind wir», sagte der Fuchs, «wir müssen dich jetzt testen, wenn du den Test bestehst werden wir dir mehr erzählen.» «Nun dann mache ich den Test, wenn du mir zwei Fragen beantwortest», Sprach ich. Darauf sagte er: «Was sind deine Fragen.» «Die erste Frage ist: warum wir? Und die zweite: wie warst du beim ersten öffnen nicht im Schrank und beim zweiten warst du darin?», fragte ich. Er wartete kurz und antwortete dann: «Es gibt mehrere von unserer Art und in dem Schrank hatte es eine Platte unter die ich gehen konnte, aber jetzt zum Test: Du musst 2 Dinge schaffen, dass du den Test bestehst, bist du Bereit?» «Ja», antwortete ich. «Okay», sagte er, «der erste Test ist es laute Musik für eine Stunde zu hören und dich weiterhin zu konzentrieren.» Nach einer Stunde war der erste Test durch und der zweite begann. Der zweite Test war eine Maus zu verjagen. Als ich sie verjagt hatte erzählte er mir, was ich machen musste. «Also du musst in unserem Land die Mäuse verjagen», sagte er, «du wirst dich sicher fragen warum und zwar, weil die Musik uns in den Wahnsinn treibt. Es sind schon 154 Tiere gestorben, da sie giftige Beeren assen, gar nichts mehr assen, in das Meer sprangen, ertranken und viele andere Dinge.» «Zeige mir den Weg», sprach ich. Der Fuchs lief voraus und als wir ankamen sah ich, dass den Tieren die Musik nicht gefiel. Ich vertrieb darauf die Mäuse und die Tiere lebten wieder im Frieden. Die Tiere dankten mir und ich ging wieder nach hause.