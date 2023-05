Klub der jungen Geschichten Das komische Murmeln aus dem Schrank Gerard Fenollosa-Zhang, Hünenberg, 5. Primar

Chris.moeri

(chm)

«Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand nicht mehr geöffnet hatte.« murmelte Janis zu sich. Janis spuckte es und seine Knie zitterten. Er wollte den Schrank öffnen, aber vielleicht könnte es etwas Gefährliches sein. Als er den Schrank öffnen wollte, hörte er seine Mutter: “Essen ist bereit!” Er entschloss sich wieder hinauf ins Wohnzimmer zu gehen. Beim Essen hörte er jemanden aus dem Keller murmeln. Seine Nackenhaare stellten sich auf. Er tat so als wäre nichts passiert. Nach dem Essen fing er an einen Film zu schauen. Janis wurde schläfrig und schlief beim Film schauen auf dem Sofa ein. Mitten in der Nacht hörte er wieder das gleiche Murmeln aus dem Keller. Er wachte sofort auf, nahm das Holzschwert, dass auf dem kleinen Tisch neben ihm lag, rannte in den Keller, öffnete langsam die Kellertür und fuchtelte heftig mit dem Schwert mit geschlossenen Augen und schrie: “Hände hoch!” Doch niemand war im Keller. Er hörte nochmals das Murmeln. Er drehte den Kopf und seine Augen so wenig wie möglich nach hinten und fing an wieder mit dem Schwert zu fuchteln. Da sah er einen Schatten an der Wand rechts von ihm, das nicht seiner war. Er rannte so schnell wie er konnte in sein Schlafzimmer und wickelte sich in die Schlafdecke. Er blieb eine Weile wach, doch er schlief ein, weil er zu müde war. Am nächsten Morgen zog sich Janis ein T-Shirt, Hosen und Socken an. Danach lief Janis zum Esstisch und frühstückte eine Scheibe Zopf mit Schokolade. Nach dem Frühstücken spielte er Computerspiele. Mitten im Computerspiel rief die Mutter: „Mittagessen, Janis!“ Am Nachmittag spielte er mit seinen Freunden Tobia und David Fussball bis die Sonne halb unter ging. Er schoss den Ball über das Gitter vom Fussballplatz. Leider musste er den Ball hohlen. Als er mit dem Ball zurückkam, waren Tobia und David plötzlich weg. Zuerst dachte Janis, es wäre ein Scherz aber nach einer Weile kamen sie immer noch nicht zurück. Er musste weinen, da es ihm Angst machte dass er seine Freunde nie mehr sehen wird. Er nahm den Turnsack und rannte nach Hause, aber hinter ihm, auf der Strasse verfolgte ihn jemand, den er nicht erkennen konnte, weil es dunkel war. Janis tat so, als würde das nicht passieren, aber er hörte nicht auf, ihn zu verfolgen. Doch als der Unbekannte ihm näherkam, lief Janis immer schneller. Plötzlich rannte er und Janis auch, aber Janis war nicht genug schnell. Als er ihm so nahe war, dass er ihn fast berühren konnte, sprang Janis in den Garten und rannte durch die Gartentür nach Hause. Doch als er den Turnsack auspacken wollte, merkte er, dass es nicht mal seiner war. Danach hörte er jemanden draussen rufen: «Janis!» «Vielleicht gehört dieser Turnsack, demjenigen, der mich verfolgt hat.», dachte er. Er öffnete er die Tür. «Hallo, Janis! Warum bist du von mir weggerannt? Egal, aber das ist mein Turnsack.» Janis gab Tobia den Turn Sack zurück und fragte: «Wo bist du verschwunden?» «Hast du vergessen, dass ich und David dir gesagt habe, dass wir nach Hause gehen?» Janis verabschiedete sich. Als er die Tür schloss, fing seine Mutter mit seinem Vater zu reden: «Hänge bitte deine nasse Regenjacke nicht mehr an die Kellerwand.» Dann fing sein Vater an gestresst zu brüllen: «Okay, aber wo ist mein Handy!?» «Ich ruf dich an», sagte seine Mutter. Als Janis das Handy klingeln hörte, wurde Janis klar, dass es im Keller war. Er ging in den Keller und hörte, das Klingeln aus dem Schrank kam.