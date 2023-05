Klub der jungen Geschichten Das Kreuz von Santa Lucia Chantale Burch, Wolfenschiessen, 6. Primar

(chm)

Das Kreuz von Santa Lucia

Wir waren absolut sicher, dass nichts schief gehen kann. Leider zu sicher.

Doch als er dann vor mir auf dem Boden lag, mit seinen sonst so eisblauen, lebendigen Augen, die jetzt reglos ins Leere starrten, wurde mir klar, dass ich dringend etwas tun musste.

Ich war so verzweifelt, dass ich mich neben Aljar setzte. Es zerbrach mir fast das Herz, ihn in so einem schrecklichem Zustand zu sehen. Tausend Gedanken schossen mir durch den Kopf. Wie konnten wir nur so dumm sein?! Wieso sollten ausgerechnet wir dieses heilende Kreuz finden, welches bisher noch nie jemand gefunden hat?! Wir wussten noch nicht mal, ob wir überhaupt auf dem richtigen Berg waren. Aljar wollte dieses Kreuz nur finden, weil er den Helden spielen wollte. Grössenwahnsinnig wie er ist, wollte er etwas erreichen, was noch nie jemand zuvor geschafft hatte. Und ich … ich war die naivste Vierzehnjährige auf diesem Planeten.

Ich war kurz davor, einen Heulkrampf zu bekommen. Ich sah, dass Aljar blutete. Seine Haare waren blutverschmiert. Instinktiv griff ich nach seinem Arm. Der Puls war nur noch sehr schwach fühlbar.

Ich nahm die Laterne. Noch ein letztes Mal sah ich mir Aljars schmales, blasses Gesicht an. „Jetzt musst du aber wirklich los, Lymelia!“, sprach ich mir Mut zu. Die Dämmerung brach herein. In dieser Dunkelheit den Berg hinaufzusteigen, ist keine gute Idee, dachte ich. Doch hatte ich eine Wahl?

Ich wollte dieses Kreuz finden, koste es was es wolle!

Also stapfte ich los. Der Mond leuchtete fahl. Aus der Ferne hörte ich Tiere. Die Geräusche waren unheimlich. Der Weg war steinig und ich stolperte immer wieder. Ich wusste, dass ich so nicht weiterlaufen konnte. Also suchte ich mir einen Platz zum Ruhen. Glücklicherweise fand ich einen geeigneten Baumstrunk. Ich lehnte mich an diesen und wickelte mich in meinen roten, seidigen Mantel ein. Der Schlaf übermannte mich.

Im Traum sah ich Aljar. Wir waren nicht mehr weit vom Kreuz entfernt, als Aljar sich an einen Felsen lehnte. Ohne Vorwarnung kam von oben plötzlich ein Stein geflogen und traf Aljar am Kopf. Aljar fiel in Ohnmacht…

Schweissgebadet wachte ich auf. Es war bereits früher Morgen. Entschlossen stand ich auf und lief weiter. Ich hatte keine Zeit zu verlieren! Vor einer Felswand blieb ich stehen. Da musste ich nun hochklettern. Es war gefährlich, aber ich wusste, dass ich es für Aljar riskieren musste. Es war glitschig und ich hatte Angst, hinunter zu fallen. Doch ich schaffte es. Meine Hände waren voller Blasen.

Ich war richtig müde, aber ich durfte jetzt nicht aufgeben! Nicht jetzt, wo ich so weit gekommen war!

Die Zeit verging. Ich lief durch einen Wald, musste einen Bach überqueren und kam wieder auf einen Weg. Und dann, aus der Ferne, sah ich tatsächlich das Kreuz von Santa Lucia.

Ich traute meinen Augen kaum. Ich, Lymelia, war nur wenige Hundert Meter von diesem Kreuz entfernt.

Sofort rannte ich los. Das Kreuz sah prächtig aus. Es war bestimmt drei Meter hoch und die goldene Farbe leuchtete wie neu. Wie konnte das sein? Das Kreuz war sehr alt. Aber das war jetzt unwichtig. Ich suchte etwas anderes.

Zuerst konnte ich den Edelstein nirgends entdecken. Doch plötzlich sah ich ihn. Er war genau in der Mitte des Kreuzes!

Jetzt kann ich Aljar retten, dachte ich überglücklich.

Aufgeregt griff ich nach dem roten Edelstein, doch meine Hand griff ins Leere. Ich taumelte und fiel zu Boden.

Als ich einen Knall hörte, erschrak ich. Ungläubig sah ich mich um. Ich lag in meinem Bett. Das Buch, in dem ich gelesen hatte, war zu Boden gefallen. Ich hatte diese ganze Geschichte nur gelesen.