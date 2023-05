Klub der jungen Geschichten Das Lampenportal Paula Nowusch, Ebikon, 5. Primar

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte.

«Emy, komm mal kurz runter!», rief ich laut und hoffte, dass es im Zimmer meiner zwei Jahre älteren Schwester angekommen ist.

«Ja, was ist denn?» Emy kam mit schnellen Schritten die Treppe runtergestapft.

«Komm schnell her, weisst du was das ist?»

Emy trat näher. «Das ist eine Lampe, aber wieso hat diese so viele geschnitzte Zeichen darauf?» Und tatsächlich hatte es ganz kleine Zeichen auf dem Unterteller der Lampe. Es waren verschiedene Zeichen, aber obwohl keiner dieser Zeichen gleich aussahen, schien es so, als wären die Zeichen in einer ganz bestimmten Reihenfolge. Emy schaute sich das Innere des Lampenschirms auch noch ganz genau an. «Lianna, da im Lampenschirm hat es keine Glühbirne! Aber wie kann diese dann leuchten? Ah! Da hat es ein Loch im oberen Teil des Schirms! Von da kommt das Licht!», sagte Emy aufgeregt.

«Emy, diese Zeichen, ich kenne sie. Das sind ägyptische Zeichen. Ich glaube, das sind Zahlen. Ja, eins, zwei, drei, das sind die Zahlen von eins bis neun!», erwiderte ich. «Und was bringt uns das jetzt?» Emy warf ihre dunkelblonden Haare nach hinten und drückte gelangweilt auf den ägyptischen Zahlen herum.

Plötzlich machte es «PLOPP» und was ich dann sah, war einfach unglaublich. Ein Portal öffnete sich und Emy trat neugierig näher. «Gehen wir hindurch?», fragte ich. «Nein, wer weiss was dann passi….?» Doch es war zu spät, ich war schon auf der anderen Seite. «Lianna, bist du da?», sprach Emy zum verschwommenen Bild, durch das ich eben gerade gesprungen war. Plötzlich schoss eine Hand aus dem Portal und zog Emy ebenfalls da hinein.

Ich stolzierte mit wehenden, braunen Haaren über den Sand. «Warte mal! Sand? Wo sind wir eigentlich und wo ist das Portal geblieben?», fragte sie ihre Schwester. Emy antwortete verzweifelt: «Ich glaube das Portal ist weg! Wie kommen wir denn jetzt bloss nach Hause?.»

«Emy, hast du das gehört? Das klang wie ein Esel!»

«Da ist wirklich ein Esel und ich habe auch einen Namen, ich bin Bubi und das ist mein Freund Ferdinand von Kleeblatt», sagte der Esel aus dem Nichts. «Du kannst sprechen?», fragten wir beide und grinsten uns an. Denn welcher Esel hiess schon «BUBI». «Natürlich kann ich reden und ich heisse euch herzlich Willkommen in Saaland. Da drüben ist Weitland und hinter auch England. Saaland ist ein geheimes Land und nur ab und zu, wenn jemand sich es wünscht, schafft man es durch eine Lampe nach Saaland zu kommen. Lianna du wünscht dir, dass du das Gymnasium nicht verlassen musst, dafür gebe ich dir Ferdinand mit und sobald du ihn höflich fragst, hilft er dir mit einer Ladung Glück.»

«Oh, danke!», erwiderte ich verunsichert. Ich nahm den kleinen Ferdinand, ein Esel in der Grösse eines Schlüsselanhängers, zu mir.

«Und für dich Emy habe ich diesen Kugelschreiber, mit dem du die Matura bestimmt bestehen wirst», sprach der Esel weiter und reichte ihr den Kugelschreiber.

«Danke, das ist sehr nett, aber wie kommen wir denn bitte wieder nach Hause?», frage Lianna. «Das ist ganz einfach», grinst Bubi und öffnete ein Portal mit einem Tuch. Ich und Emy stiegen dadurch und überstanden die Schule prima.