Klub der jungen Geschichten Das Land des Lichtportals Jonas Stollenwerk, Zug, 4. Primar

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Ich wollte eigentlich einen Fussball aus dem Keller holen, doch dann sah ich ein blendendes Licht im Schrank. Ich hatte Angst und hab meinen Freunden gesagt das ich keinen Fussball gefunden habe und er doch nicht da war. Ich fand das merkwürdig. In der Nacht konnte ich nicht einschlafen. Ich stieg in den Keller, weil ich so gespannt war und wusste nicht was dort drinnen war. Ich schaute rein und irgendwie ist genau dann das Licht verschwunden. Ich wollte mich umdrehen und gehen doch hinter mir wurde ein Portal geöffnet und ich lief rein. Sobald ich drinnen war, schloss sich das Portal wieder. Ich schaute mich um. Plötzlich habe ich gesehen das nichts da war ausser der Himmel und die Wolken und schaute nach unten wo ich in der Luft schwebte! Ich bin erstmal vorsichtshalber einen kleinen Schritt nach vorne gegangen. Ich konnte einfach in der Luft schweben und mich auch in alle Richtungen bewegen! Ich habe mal ausprobiert, ob man rennen kann, aber als ich losgerannt bin, konnte ich ungefähr 2000 km/h schnell rennen. Man konnte sogar mit Schwimmbewegung nach unten und nach oben schweben! Erst hatte ich ein bisschen Spass gehabt und hab alles ausprobiert, doch dann kam ein schreckliches Ungeheuer auf mich zu. Es hatte grosse Flügel und sah so aus wie ein grosser roter Phönix, der ungefähr so gross war wie ein ausgewachsener Drache. Ich rannte um mein Leben, aber er war gefühlt doppelt so schnell wie ich. Er raste auf mich zu und machte einen Sturzflug auf mich und hätte mich knapp getroffen, doch da kam eine grosse Gruppe goldener Phönixe, die den bösen Phönix aufgehalten haben und mich gerettet haben. Sie brachen mich in ihr Lager und verwandelten sich zu Menschen. Sie haben gesagt sie sind Phönix-Menschen und erzählten mir die Geschichte vom bösen Phönix. Der böse Phönix war einmal der beste Schüler des weisen Lehrers. Er war der Retter gewesen von allen Phönix-Menschen. Eines Tages kam der böse Zauberer, der ihn dann vergiftet hatte, dass er böse wurde und rot aber sie haben dafür den Zauberer besiegt. Das Ziel vom bösen Phönix ist nun den bösen Zauberer wieder zu erwecken. Dafür braucht er einen Trank, den wir nur hier einmal haben, weil es der einzige ist, den es je gab. Als er die Geschichte fertig erzählt hatte, hatten sie mir gesagt, dass der einzige Weg, um wieder in meine Welt zurückzukehren, weil sich dann für einen kurzen Moment ein Portal öffnet der in meine Welt zurückkehrt. Man kann ihn nur besiegen, wenn man auch ein Phönix-Mensch ist. Das Portal, durch das du gegangen bist, war eine Transformation wie du ein Phönix-Mensch geworden bist. Erst jetzt bemerkte ich, dass ich Flügel hatte, die aber ungewöhnlicherweise leuchtendes grün sind. Plötzlich kam einer der Phönix-Menschen und sagte das in einer alten Legende steht, das mal ein grüner Phönix herkommt. Er muss das Geheimnis wissen, wie man ein Phönix wird. Sie zeigten ihm das Geheimnis, dass sich auf einer Karte befand, aber man durfte es nicht wissen ausser es war ein Notfall. Er wurde zu einem Phönix und er konnte mit den Gedanken wissen, wo der rote Phönix sich befand. Er ist sofort losgeflogen und hat ihn gefunden. Er griff ihn an mit einem Tornado und mit viel mehr Attacken. Er war sofort erledigt bei diesem Schnellangriff. Es öffnete sich das Portal und ich bin durchgegangen. Ich wollte dort gerade den Fussball holen aber dieses Mal habe den Ball mit hochgenommen.