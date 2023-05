Klub der jungen Geschichten Das leuchtende Chaos Lia Zürcher, Luzern, 5. Primar

Ich stieg in den Keller, dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand geöffnet hatte. Sonst war der Keller immer sehr dunkel. Und ich konnte fast nichts sehen. Aber dieses Mal sah ich wegen dem hellen Licht, wie unordentlich mein Keller eigentlich ist. Das Licht kam aus einer Ecke, wo ich noch nie war. Es kam aus einem Schrank, einem alten staubigen Schrank. Ich ging näher und öffnete diesen alten Schrank. Das Licht war so hell, ich konnte fast nichts sehen. Doch da war was, zwei leuchtende Augen glotzten mich schreckhaft an, Aaaaaaaaa’’. Ich knallte die Schranktür wieder zu und rannte schnell hoch. ,,Was war denn das? ’’ schrie ich ganz unter Schock. Dann ging ich zu meinem Vater und erzählte ihm alles. ,,Leuchtende Augen sagst du? Deine Urgrossmutter hatte eine Gruselpuppe mit merkwürdigen Augen. Sie merkte es aber sehr spät, dass mit der Puppe etwas nicht stimmte. Immer wenn sie nicht im Zimmer war, sah sie ein Licht durch ihr Schlüsselloch. Aber als sie in ihr Zimmer wieder betrat, war das Licht nicht mehr da, und die Puppe war nicht mehr am gleichen Ort. Einmal wachte sie in der Nacht auf, und ihre Puppe sah sie mit leuchtenden Augen an. Sie bekam einen Riesenschreck und nahm die Puppe und riss ihr den Kopf ab. Aber sie leuchteten weiter. Sie probierte die Puppe zu zerstören, aber es ging nicht. Dann beschloss sie, die Augen mit Klebeband zu verdecken, dass sie nicht mehr leuchteten, aber es funktionierte auch nicht. Sie war aber sehr müde und ging wieder ins Bett. Sie träumte von der geköpften Puppe. Am Morgen als sie aufstand, sah sie die Puppe auf ihrem Schreibtisch. Aber sie war nicht mehr geköpft. Sie war wieder wie neu. Dann hatte sie keine andere Wahl und sperrte die gruslige Puppe in einen alten Schrank im Keller. Bis heute traute sich niemand, diesen Schrank zu öffnen.’’,, Ach, Papa hättest du mir das nicht ein bisschen früher sagen können?’’ Ich ging schlafen, aber in der Nacht musste ich wieder an dieser Puppe denken. Ich sah sie in Gedanken vor mir. Und plötzlich war sie nicht nur in meinen Gedanken da, sie stand wirklich vor mir. Ich schrie und wollte gerade aus dem Zimmer rennen, aber die Türe schloss sich von selbst. Die Puppe fing an zu reden. Sie sagte mit leiser Stimme: ,, Du wirst mein nächstes Opfer sein.’’ Mit kleinen Schritten bewegte sie sich langsam auf mich zu. Mit jedem kleinen Schritt, den sie machte, öffnete sich ihr Mund immer weiter. Ich riss ihr den Kopf ab so wie es meine Urgrossmutter tat. Ich dachte sie wäre kaputt oder tot. Es ist mir eigentlich egal, doch da täuschte ich mich, plötzlich fingen ihre Augen wieder an zu flackern. Sie sagte mit verkrampfter Stimme:,, Das gibt Rache!’’ Sie nahm ein Messer aus ihrer Hosentasche und kam ohne ihren Kopf zu mir ans Bett. Ich spürte, dass etwas ihn meinen Rücken stach. Immer tiefer und tiefer. Wegen meiner Angst spürte ich den Stich nicht so fest. Doch ich merkte, dass es mir schwarz vor den Augen wurde. Ich war halb tot, doch ich konnte noch das Messer fassen und stach der Puppe in ihr Herz. Die Puppe fiel tot auf den Boden. Da merkte ich, dass ihr Herz verwundbar ist. Doch plötzlich wachte ich auf und merkte, dass es nur einen Alptraum war. Doch da fingen die Augen meines Teddybären an zu leuchten. Ab diesem Tag wurde mir klar, dass es Gruselpuppen gab.

Und man weiss es nicht vielleicht gibt es sie immer noch.

Lia Zürcher

11 Jahre

Franziska Elias, Julian Merz

Klasse 5./6.c SBE Felsberg-Unterlöchli, Luzern