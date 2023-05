Klub der jungen Geschichten Das Licht aus dem Schrank Amélie Bühlmann, Rothenburg, 5. Primar

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Ich ging zum Schrank hin. Ich legte meine Hände an die beiden goldenen Türknäufe. Gerade als ich meinen ganzen Mut zusammengenommen hatte und den Schrank öffnen wollte, ging die Kellertür auf. Mein Bruder Frank, der mit 27 immer noch zuhause wohnte, stand im Türrahmen. Er sagte:,, Sara, komm hoch, es gibt Frühstück.”

Was ich im Keller wollte, fragst du dich bestimmt. Ich wollte nachsehen ob mein Ball hier nach unten gerollt war.

Als ich oben am Frühstückstisch sass, hatten alle sehr schlechte Lauten. Warum? Weil meine Schwester Leonie seit drei Tagen verschwunden war. Nach dem Frühstück ging ich nochmal in den Keller, weil ich unbedingt wissen wollte, was es mit dem Licht aus dem Schrank auf sich hatte. Als ich unten war, legte ich die Hände wieder an die Türknäufe. Ich zählte langsam auf drei. Als ich bei drei angekommen war riss ich die Tür auf. Ein schneller, kalter Lufthauch kam mir entgegen. Ich blickte in den Schrank. Es lag eine Taschenlampe auf dem Schrankboden. Sie rollte mir entgegen und fiel schliesslich vor meine Füsse. Ich schloss den Schrank und hob die Taschenlampe hoch. Ich schaltete das Licht der Taschenlampe aus und ging nach oben zu meinem Vater. Ich sagte zu ihm:,, Diese Taschenlampe lag im alten Schrank im Keller unten und sie war angeschaltet.” Mein Vater sagte darauf hin:,, Ich habe gerade echt keine Zeit für deinen Kinderkram.” Er schickte mich auf mein Zimmer. Bald darauf hörte ich, wie die Haustür aufging. Jetz erinnerte ich mich wieder. Kommissar Fischer kam wegen meiner verschwundenen Schwester. Ich hielt es im Zimmer nicht mehr aus und ging in den Keller runter. Natürlich nahm ich die Taschenlampe mit. Unten angekommen, öffnete ich den Schrank und leuchtet rein. Die Wand von dem Schrank war weg. Ein tiefer, dunkler Gang ging den Weg hinunter. Ich stieg durch das Loch und lief den Gang entlang. Plötzlich sah ich jemanden vor mir am Boden liegen. Es war Leonie. Sie war gefesselt und geknebelt. Ich lief zu ihr hin. Doch plötzlich stand jemand hinter Leonie. Ich drehte mich um und rannte zurück. Die Person verfolgte mich. Oben im Keller angekommen schrie ich um Hilfe. Die Person die mich verfolgt hatte, kam zur gleichen Zeit wie Kommissar Fischer in den Keller gestürmt. Die Person wollte wieder abhauen aber ich habe sie schon erkannt, es war Frank. Er drehte wieder um und lief auf mich und Herr Fischer zu. Er sagte:,, Ich kann alles erklären.”

Als er fertig war, war ich geschockt. Warum? Weil er Leonie entführt hat, damit er das Lieblingskind wird. Er wusste von dem Geheimgang. Er wollte ihn als Versteck nutzen. Aber er hatte seine Taschenlampe im Schrank vergessen. Ich war immer noch geschockt. Kommissar Fischer nahm Frank fest. Ich ging zurück in den Gang und befreite Leonie. Meine ganze Familie war froh, das Leonie heil zurückgekommen ist. Frank kam nach zwei Jahren wieder aus dem Gefängnis doch er musste seine Sachen packen und ausziehen. Als er endgültig aus unserem Haus und unserem Leben verschwand, konnten wir alle wieder friedlich und zufrieden Leben.