Klub der jungen Geschichten Das Licht im Keller Daniel Kaiser, Ursern, 1. Oberstufe

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte.

Es war einmal ein Junge, der hiess Carlo. Er war 13 Jahre alt. Er war ein mutiger Junge, aber alles veränderte sich. Es war ein Samstagabend 18:00 Uhr. Carlo musste für seine Eltern Apfelsaft holen. Als er im Keller war, sah er ein Licht im Schrank. Er dachte sich nichts dabei und ging hoch in die Wohnung. Am nächsten Tag ging er nochmal schauen. Als das Licht immer noch brannte, nahm er allen Mut zusammen und schaute in den Schrank. Plötzlich sah er nur noch schwarz vor Augen. Als er aufwachte, sah er, dass er an einem ganz anderen Ort war. Es war alles voll Nebel und es war dunkel. Carlo versuchte sich an die Dunkelheit zu gewöhnen. Als ihm dies gelang, schaute er sich um und sah eine Gestalt. Er versuchte die Gestalt in etwas einzuordnen, aber es gelang ihm nicht. Als er näher lief, sah er, dass es aussah wie ein Alien. Carlo bekam Angst, als er das Alien sah. Plötzlich fiel ihm ein, dass es ein Traum sein könnte, also dachte sich Carlo nichts dabei. Carlo ging zu dem Alien hin, um zu schauen, ob es wirklich ein Alien war. Er hatte den Schock seines Lebens. Carlo sah, dass das Alien am Schlafen war. Also schlich er sich langsam und leise davon. Als er das Alien nicht mehr sah, musste er eine Pause machen und sich ausruhen. Danach sah er ein Flackern in der Ferne. Also ging Carlo schauen, was das war. Als er näher kam, sah es aus wie ein Raumschiff. Er blieb verdutzt stehen, weil er so etwas noch nie gesehen hatte. Carlo ging näher an das Raumschiff heran. Der Nebel löste sich ein bisschen auf. Er traute seinen Augen nicht. Carlo sah ein Dutzend Raumschiffe, die so gross waren wie ein Flugzeug, sogar noch grösser. Als er näher zu einem Raumschiff ging, konnte er durch ein Fenster hineinsehen. Er sah viele Knöpfe und Schalter, am liebsten wollte Carlo selber einmal in einem Raumschiff fliegen. Carlos Neugier war zu gross, um draussen zu bleiben, also ging er hinein. Als er sich umsah, wollte er so sehr einen Knopf drücken, aber er wusste nicht wofür der Knopf war, also drückte er ihn nicht. Carlo erschrak, weil er durch das Fenster ein Alien sah, das direkt auf das Raumschiff zu steuerte. Carlo hatte keine Zeit, um das Raumschiff zu verlassen. Weil das Alien schon an der Tür stand, musste Carlo sich verstecken. Er versteckte sich hinter einem Kasten. Carlo sah aus dem Fenster und bemerkte, dass sie schon in der Luft waren. Carlo nahm seinen ganzen Mut zusammen und lief langsam zum Cockpit und fragte das Alien stotternd: „Wo willst du hinfliegen?“ Das Alien schaute Carlo an und sprühte ihm eine Flüssigkeit ins Gesicht. Ihm wurde übel und er fiel in Ohnmacht. Er hörte das Alien nur noch sagen: „一路飞到填星“. Als Carlo aufwachte, war ihm immer noch übel. Er schaute sich um und er sah, dass er in seinem Keller war. Er wusste nicht wieso. Als er wieder in seinem Zimmer war, fragte er sich, ob er alles nur geträumt hatte oder ob er es Wirklichkeit war.