Klub der jungen Geschichten Das Licht im Keller Riana Lötscher, Marbach, 2. Sek

« Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. » Zuerst ignorierte ich es, da meine Mutter mir ausdrücklich verboten hatte in fremde Kellerabteile zu gehen. Doch als ich die leeren Flaschen versorgt hatte konnte ich nicht anders und öffnete die Tür zum durch Gitterstäben abgetrennten Fremden Keller. Auf einem Schildchen stand der Name unseres alten Nachbaren. «Norbert Crown» Ich mag ihn nicht besonders obwohl ich eigentlich keinen Grund dafür habe.

Als ich meine Zweifel verloren hatte trat ich ein. Alles war vollgestopft mit alten Sachen, das zuvor unerkennbare Licht entpuppte sich als eine alte verstaubte Öllampe, welche im Schranks abgestellt war. In den anderen Regalen war lauter Gerümpel, alte Bücher und eine grosse Kartonschachtel. Alles war komplett verstaubt und unberührt, biss auf die Schachtel. Es sah so aus als hätte sie jemand erst vor kurzem hier abgestellt. Irgendetwas zog mich wie verrückt an dieser Kiste an. Meine Hände griffen bereits nach der Kiste, doch ich hörte wie jemand die Treppe runter zu kommen schien. Blitzschnell schoss ich auf und stürmte leider etwas ungeschickt aus dem Keller und stiess mit meinem Ellbogen an ein kleines Modelschiffchen welches jetzt in 100 Stückchen verteilt am Boden war. Ich hörte wie sich die Person dem Keller näherte und beschloss so schnell wie möglich aus dem Kellerabteil zu verschwinden. Gerade als ich die Tür zu Herr Crowns Abteil schliessen wollte stand Sam in der Tür zum Treppenhaus und schaute mich Verwundert an.

Sam wohnt in der Wohnung über uns und ist zwei Jahre älter als ich. Ich verfluchte gerade innerlich das Universum das ausgerechnet er in der Türschwelle stand, denn es musste natürlich der Junge sein, welcher ich seit etwa drei Jahren unglaublich süss fand. Gerade als ich zu sprechen beginnen wollte unterbrach mich Sam. « Was suchst du im Keller von meinem Grossvater? ». Ich war verwirrt. «Herr Crown ist dein Grossvater? » «Ja, was glaubst du wieso meine Familie sonst in diesem Drecksloch wohnt. » während dessen stand Sam plötzlich direkt neben mir und das machte mich unglaublich nervös. «Habe ich nicht gewusst. » Kam meiner Meinung viel zu hoch aus meinem Mund. « Dachte ich mir. » Sagte er grinsend. Dieses grinsen machte mich allerdings noch viel unsicherer, was er anscheinend bemerkt haben musste. «Alles gut bei dir? » sagte er mit einem besorgten Unterton. Ist ja verständlich, schliesslich stand ich in dem Keller seines Grossvaters, ein kaputtes Modellschiffchen am Boden und ich stand mittendrinnen mit viel zu verschwitzten Händen. «Was ist in der Kartonkiste im Schrank? » Kam aus meinem Mund bevor mir überhaupt klar wurde was ich gerade gesagt hatte. Sam schaute mich jetzt noch verwunderter an und sagte nach einer gefühlten Ewigkeit « Keine Ahnung, woher soll ich das wissen? Und erklärst du mir mal was du überhaupt hier suchst? » «Hätte ja sein können, ist immerhin der Keller deines Grossvaters. » Sam schaute mich fragend an. «Ich sah das die Lampe an ist und wollte sie löschen. » Sagte ich. Als ich mich gerade an ihm vorbei drängen wollte hielt mich Sam an meinem Arm und sagte. « Ich dachte du willst wissen was in der Kiste ist. » Nach kurzem Überlegen ging ich zur Kiste und öffnete sie. Geschockt sah ich Sam an. «Wieso sind hier Bilder von mir? Warum ist hier meine verlorene Kette? » Sam überlegte kurz und sagte « Ich mag dich. Ich wusste nie wie ich dir es sagen sollte und das du vorhin so nervös geworden bist, hat mir gezeigt, dass du mich auch magst. » Gerade in diesem Moment fand ich mich in meinem Bett wider. Nein, das kann kein Traum sein. Ich rannte runter in den Keller und da war nichts.