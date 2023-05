Klub der jungen Geschichten Das Licht im Kellerschrank Leonie Gut, Kriens, 2. Sek

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hat. Das überraschte mich, aber ich nahm einfach den Schraubenzieher, für den ich überhaupt erst in den Keller gegangen war, aus einer Kiste.

Als ich meinem Vater den Schraubenzieher brachte, versuchte ich so beiläufig wie möglich, nach dem Schrank im Keller zu fragen. Er sah mich überrascht an und fragte: «Von einem Licht im Schrank weiss ich nichts. Bist du dir ganz sicher? Letzte Woche war da kein Licht.» Das verwirrte mich erst recht, aber ich mochte nicht nochmal in den Keller steigen.

Als ich am nächsten Tag nach der Schule nach Hause lief, erinnerte ich mich wieder an das seltsame Licht und beschlosss, sofort nach zu sehen. Ich entschied, nicht durch das Haus in den Keller zu gehen, sondern durch den hinteren Eingang. So würden meine Eltern nichts davon erfahren. Hinter unserem Haus waren ein paar Bäume und dahinter die Tür die direkt in den Keller führt. Die Tür erinnert mich eher an ein Tor als an eine Tür, sie ist aus Holz und besitzt nicht mal mehr eine Tür falle. Ich zog sie am Rand auf, wobei mir Holzspiessen in die Hand drücken. Vor mir war jetzt noch eine kleine Holztreppe die über ein paar Stufen in die Tiefe führte. Tatsächlich, dort hinten schien Licht aus dem Schrank. Zögernd schlich auf den Schrank zu, als ich plötzlich ein Geräusch vernahm. Ich hielt inne und hörte nochmal genau hin Tatsächlich, da kamen eindeutig Geräusche aus dem Schrank! Auf einmal war ich mir nicht mehr sicher ob ich wirklich wissen wollte was in dem Schrank war. Ich gab mir einen Ruck, und sagte mir, wenn ich schonmal hier bin kann ich genauso gut kurz in den Schrank schauen. Also riss ich schwungvoll die Tür auf. Und starrte in den Schrank bis ich einen erschrockenen Schrei ausstiess und einige Schritte rückwärts stolperte, wobei ich über einen alten Gummistiefel fiel und auf dem Boden landete. Die Person, die bis vorher noch im Schrank lag und im Laternenschein in einer Zeitung blätterte, begann sich zu bewegen, bekam ich noch mehr Panik und Rutschte auf dem Boden weiter zurück. Der Mann richtete sich auf und stieg aus dem Schrank. Er trug kaputte Kleidung und sah ganz allgemein sehr schmutzig aus fand ich. «Tut mir leid, ich wollte dich nicht erschrecken.» sagte er während er die Hand ausstreckte um mir hoch zu helfen. Für einige Sekunden starrte ich perplex auf seine ausgestreckte Hand. Was machte der Mann in unserem Keller? Ich ignorierte seine Hand weiter und fragte ihn. «Ich brauchte einen Schlafplatz. Nur für ein paar Tage. Als Obdachloser im Herbst, wenn es regnet, auf der Strasse zu schlafen ist nicht besonders angenehm», ergänzte er schnell. Als er meinen Gesichtsausdruck sah redete er weiter: »Naja, die Tür war offen und es sah nicht so aus als, ob dieser Schrank oft benutzt wird. Ich gehe natürlich sofort,» nuschelte er vor sich hin. Er war schon in begriff zu gehen als ich ein schlechtes Gewissen bekam, ihn einfach so gehen zu lassen. Deshalb gab ich ihm mein Sandwich, welches in der Schule nicht gegessen habe. Dann lief ich auf den Schrank zu, um die Türe zu schliessen. Doch dann fiel mir auf, dass der Obdachlose eine Münze vergessen hatte. Ich hob sie auf. Sie sah exotisch aus, so eine hatte ich noch nie gesehen.

Somit wäre das Mysterium um das Licht aus dem Kellerschrank gelöst, dachte ich, während ich die Treppen hochstieg und die Münze in meinen Fingern hin und her drehte…