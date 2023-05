Klub der jungen Geschichten Das Licht im Kellerschrank Mathis Bernhard, Kriens, 2.Sek

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Diesen Traum hatte Victor jede Nacht. Seit er mit seinen Eltern in das neue Haus gezogen war, dachte er. Dabei hatte er gehofft, in ein Traumhaus zu ziehen. Die Hoffnung zerschlug sich in dem Moment, als er es erstmals betrat: Es war alt und schäbig, überall war Staub und Spinnennetze. Die ersten zwei Wochen war die Familie nur am Putzen. Schliesslich hatten sie alle 3 Stöcke geputzt, nur den Schlüssel für den Keller hatten sie noch nicht gefunden. Eines Tages, als Viktor im Garten spielte, ging sein Fussball in den alten Schuppen hinter dem Haus. Der Schuppen war noch dreckiger als das Haus, als sie es frisch gekauft hatten. Doch dort auf der Werkbank war eine Stelle, die komplet vom Staub befreit war, und da lag ein Schlüssel. Er nahm ihn mit um ihn seinen Eltern zu zeigen. Als er ins Haus kam, war es jedoch totenstill, er ging in die Küche. Am Kühlschrank hing ein Zettel, wo draufstand, dass seine Eltern einkaufen gegangen sind. Als er später am Abend in seinem Bett lag, dachte er an den Schlüssel, den er am Nachmittag im Schuppen gefunden hatte. Er nahm ihn aus seiner Tasche und er schaute ihn genauer an und fand die Inschrift «Keller». Also ging er zur Kellertür, steckte den Schlüssel in das Schloss, es klickte kurz und die Tür ging auf. Feuchte und modrige Luft schlug ihm entgegen. Eine lange dunkle Treppe führte hinunter. Als er am Ende der Treppe angekommen war, befand er sich in einem kleinen Raum, bis auf einen Sessel und ein Schrank war er leer. Er ging zu dem Schrank und schaute rein, jedoch war es sehr dunkel, da der Keller nur sehr schwach beleuchtet war. Er ging näher an den Schrank und schaute rein. Er konnte immer noch fast nichts erkennen aber er nahm alle seinen Mut und lehnte sich noch mehr in den Schrank. Da verlor er sein Gleichgewicht und fiel in den Schrank. Die Schranktüren fielen hinter ihm zu. Es war sehr dunkel, er drückte gegen die Tür doch die war irgendwie verriegelt...! Nach etwa einer Viertelstunde hörte Viktor die Haustür. Er hatte Angst und wollte aus diesem Schrank raus. Er trat heftig gegen die Wände und schrie laut.- Dadurch rollte etwas Rundes an sein Bein und er zuckte zusammen. Er griff mit der Hand danach. Es fühlte sich wie ein Stock doch es hatte einen Knopf an der Seite. Er drückte ihn vorsichtig und ein Lichtkegel schoss aus dem Stab. Es war eine Taschenlampe! Er hörte eine weitere Tür und dann folgten Schritte. Zuerst traut nicht er sich nicht etwas zu sagen, doch dann fing er an, nach Hilfe zu rufen. Er hielt die Taschenlampe in der Hand und leuchtete aus dem kleinen Schlitz zwischen Tür und Schrankwand hinaus. Auf einmal ging die Schranktüre auf und Viktor sah seinen Vater, der ganz verwirrt auf ihn hinabschaute. Viktor kroch ängstlich aus dem Schrank und sein Vater nahm ihn in den Arm. Dann gingen sie hoch in die Küche. Victor erklärte seinem Vater alles und er hörte aufmerksam zu. Von da an wachte Viktor jede Nacht schweissgebadet auf, weil er vom Licht im Schrank träumte, bis eines Tages sein Vater den Schrank aus dem Keller hochstellte und ihn verbrannte.