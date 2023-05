Klub der jungen Geschichten Das Licht, in dem ich verschwand Amélie Ziswiler, Sursee, 6. Primar

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Ich duckte mich, und trat durch die Kellertür. So bald ich die Tür behutsam schloss, wurde alles still. Eine eisige Kälte durchzog meinen Köper, ich schauderte. Vor mir war eine lange und steile Treppe. Ich sah nicht einmal das Ende. Ich stieg sieben Treppenstufen nach unten. Endlich erkannte ich etwas. Ich musterte den Schrank, den Grund wieso ich mich überwunden habe, in den Keller zu gehen. Der Schrank ragte hoch auf, bis zur Decke. Das Licht, dass aus den Ritzen des Schrankes schien, war schwach. Dennoch strahlte es düstere Aura aus, vondem mir mulmig wurde. Vorsichtig tappte ich weiter die Treppe runter. Mit jedem Schritt, dass ich in den dunklen, tiefen Keller machte, wurde das Licht heller. Vorsichtig streckte ich meine Hand aus und ergriff den Schrankgriff. Plötzlich schien es heller und der Griff wurde blau und fürchterlich kalt. Ich wollte meine Hand wegziehen, aber ich konnte den Griff nicht loslassen. Ich schrie aus Schmerz, meine Hand erfror. Ich versuchte wieder meine Hand zu lösen… und zog den Schrank auf. Voller Entsetzten öffnete ich meinen Mund, um zu schreien. Es blitzte und das Licht zog mich fort, und mein Schrei blieb im Keller zurück.

Gelähmt vor Schreck starrte ich um mich. Ich war im Licht, das Licht umhüllte mich. Ich machte ein paar Schritte, versuchte irgendwo Halt zu finden. Plötzlich versank mein Fuss in Dunkelheit. Wieder versuchte ich zu schreien, aber meine Stimme wurde von der gähnender Dunkelheit verschluckt. Ich fiel, und fiel… Auf einmal landete ich mit einem Aufprall auf etwas Hartem. Ich stöhnte und tastete um mich. Steine… leuchtende Steine. „ Alani...“ Ich starrte auf die verhüllte Gestalt vor mir. „W-wie weisst du wie ich heisse?! Wo bin ich??“, stammelte ich. Die Gestalt lachte und zog seine Kapuze runter. Ich erstarrte und war für einen Moment unfähig zu denken. Ich rappelte mich auf und fing an zu rennen. Hunderte von Träumen verfolgten mich. Träume mit genau dieser furchterregenden Gestalt. Ich sah das Monster genau vor mir. Der Kopf von einer Schlange, der Körper eines Menschen, und Augen eines Ungeheuers. Rot und blutdrünstig. Um mich war nichts, nur leuchtende Steine. Ich schrie auf, als eine Hand mich packte. „Ich bringe dich weg von hier.“, flüsterte eine Stimme. Wieder wurde ich von Licht verschluckt. Aber diesmal von warmen, und glücklichem Licht.

Als ich die Augen wieder auf schlug, sah ich nur einen blauen Papagei. Etwas verdutzt richtete ich mich auf, und merkte, dass ich auf weichem Moos lag. Um mich herum war eine Waldlichtung. Eine Frau in einem wallenden Kleid kam auf mich zu und Panik überflog mich. „Alles gut, hier bist du sicher.“, sagte die Frau lächelnd. Endlich erkannte ich die Frau. „Vera! Dich dürfte es doch gar nicht geben…“, murmelte ich. Vera lachte „Ach, Alani… es gibt mich ja auch nicht. Wir sind nur in deinem Traum-Archiv.“. Verwirrt starrte ich auf den Boden. Blue, der Papagei, landete auf meinem Arm und krächzte. Ich lächelte. „Ich fürchte es wird Zeit für dich zu gehen.“, sagte Vera behutsam und nahm mich am Arm. Sofort blitzte es und ich war wieder im Licht. Vera und Blue waren weg. Ich entdeckte einen Riss im Licht. Ich lief dorthin und streckte meinen Fuss durch den Riss. Es blitzte wieder, ich sass auf dem staubigen Boden in… meinem Keller. Plötzlich war es im Keller warm, im Schrank leuchtete es immer noch. Aber das Licht strahlte hell und fröhlich.

Dort, auf dem Boden vor dem Schrank, schlief ich auch ein, und träumte von Vera und Blue.