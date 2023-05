Klub der jungen Geschichten Das Licht und was dahintersteckt Melina Kalbermatter, 5. Primar

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Wir wohnten noch nicht lange in dem Haus und der Keller schien mir schon von Anfang an seltsam. Das Licht war mir unheimlich und ich wusste nicht, was ich machen sollte. Ich ging zum Schrank, es machte „Peng“ und das Licht verschwand. Ich ging sofort hoch und erzählte niemandem etwas. Am nächsten Tag stieg ich noch einmal in den Keller hinunter. Das Licht war wieder da. Ich traute mich, an den Schrank zu gehen. Jemand packte mich und sagte: „Danke, dass du mich erlöst hast, im Jahr 2023. Ich war von 1999 bis 2023 in diesem magischen Schrank eingesperrt gewesen. Dein Vater und ich waren beste Freunde. Ich erzähle dir die Geschichte, wie ich eingesperrt wurde. Wir waren im Ausgang und beim nachhause Laufen war jemand dort. Wir wussten nicht, wer es war. Diese Person hat mir eine Spritze in den Hals gestochen. Dein Vater konnte entkommen, ich nicht. Da ich nicht aus dem Schrank fliehen konnte, war ich in der Schrank-Welt eingesperrt. Jetzt ist die Person noch in der Welt da draussen und hat dasselbe mit vielen anderen Kindern vor.“ Beeindruckt flüsterte ich: „Ich heisse Livei und kann dir helfen.“ „Nein, das ist zu gefährlich!“, sagte der Mann. Er ging, ohne was zu sagen zu meinem Vater. Dieser fragte: „Was machen Sie denn hier? Wer sind Sie?“ „Wir waren doch zusammen im Ausgang“, antwortete der Mann. „Ah, jetzt hat‘s Klick gemacht“, sagte mein Vater. „Weisst du, wer vor dir in diesem Haus gewohnt hat?“, fragte der Mann. Der Vater sagte: „Nein, aber das könnte man bei der Polizei nachfragen gehen.“ „Ja los, gehen wir“, schlug der Mann vor. „Ok, dann gehen wir“, sagte mein Vater. Sie gingen zur Polizei. Die Polizei hat sich über den Fall schlau gemacht und die Fingerabdrücke des Mannes genommen. Der Vater sagte: „Wissen sie noch, der Junge, der 1999 entführt wurde? Das ist er!“ Die Polizei sagte: „Was? Ehrlich, wir haben Sie jahrelang gesucht. Irgendwann haben wir aufgegeben.“ „Ok, aber eigentlich sind wir hier wegen der Hausurkunde. Wer hat früher in der Pingustrasse 11 gewohnt?“, wollte der Mann wissen.

„Einen Moment bitte“, gab der Polizist zurück, „ich gehe nachsehen.“

„Er hiess Adriano Gamma. Er war kriminell und hat im Jahr 1999 jemanden entführt. Das waren ja Sie. Er ist immer noch da draussen und möchte das wieder machen“, sagte der Polizist.

„Haben Sie noch eine DNA-Probe? Vielleicht finden wir noch was im Haus, dann können wir ihn aufsuchen“, sagte der Mann. „Ja, die DNA-Probe haben wir noch“, sagte der Polizist. Der Mann rief: „Dann ab zum Haus!“ Sie fanden einen Brotkrümel mit Spucke unter dem Bett. Sie nahmen die Spucke und gingen. Am nächsten Tag brachten sie die DNA-Probe ins Labor. Einen Tag später kamen die Ergebnisse. Die Proben hatte mit der von Adriano Gamma übereingestimmt. Sie gingen auf die Suche und waren ihm auf den Fersen. Plötzlich sahen sie jemanden. Er war maskiert und sah aus wie auf dem Bild.

Sie fanden heraus, dass es Adriano Gamma war, der vor 24 Jahren den Jungen entführt hatte. Der Polizist nahm den Täter fest und brachte ihn zur Polizeiwache. Sie fragten ihn, warum er das vor 24 Jahren gemacht habe. Er sagte nichts und wurde ins Gefängnis gesteckt und verurteilt. So steckte er bis zum Lebensende im Gefängnis und mein Vater und der Mann lebten glücklich zusammen.