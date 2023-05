Klub der jungen Geschichten Das Lindtportal Lieve Sumi, Brunnen, 5. Primar

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Als ich all meinen Mut zusammen riss, wagte ich mich den Schrank zu öffnen.

Ein kleiner gelber Schlitz war im Schrank zu entdecken . Er war so gross, das ich ganz knapp noch unten durch kriechen konnte . Als ich meine Augen öffnete , staunte ich erst mal eine Runde . Alles war voller leckeren Linth-Schokolade. Das goldene Licht , welches ich im Schrank sah, war der grösste Osterhase. Mit seinem goldenen Glöckchen bimmelte er immer, wenn ein neuer Schokohase fertig war. Doch dann kam ein kleiner Hase zu mir gehüpft ! er hiess Lapplo und meinte : „Hallo , ich bin ganz neu hier. Willst du mit mir alles entdecken?“ Natürlich sagte ich : „Ja.“ „Also komm mit . Wir gehen zum Schokobrunnen , dort werden die Hasen getauft“ , sagte Lapplo . „Wie bitte, getauft ?“ „Ja klar , nicht nur Menschen können getauft werden , sondern auch Osterhasen .“ Als ich beim Brunnen war , roch es so stark nach Schokolade , dass es einem fast schlecht wurde . „ Du Lapplo ,ich habe eine kleine Frage ? Wann bekommt man so ein cooles Glöckchen?“ „ Ähm , das bekommt man , wenn man der König ist, und das bin ich leider nicht . Aber es macht sehr viel Spass auch ohne Glöckchen. Ich fragte dann: „ Was ist denn hier so cool, wie du schwärmst?“ Lapplo überlegte : „ Ich finde den Spielplatz und die Rodelbahn ganz cool . Beim Spielplatz kann man mit der Schaukel einen Berg hochfahren und zuoberst hat man einen so schönen Ausblick über das ganze Lindtrevier . Und bei der Rodelbahn kann man zuschauen wie die Lindorkugeln über die Gleise in einen Lastwagen rein rollen , die dann in den Supermarkt geliefert werden.“ Natürlich wollte ich mir das anschauen . Nach kurzem Laufen waren wir auch schon bei der Rodelbahn : „Wow, schau mal Lapplo ! Die , die mit Caramel gefüllt sind , das sind meine Lieblinge.“ „Hm , da habe ich dir am Schluss von der Führung noch ein kleines Geschenk als Erinnerung,“ sagte Lapplo ganz cool. „ Na da bin ich mal gespannt . Jetzt zeige ich dir noch unsere Schlafplätze!“, kicherte Lapplo . „Komm mit es ist ein Katzensprung . Nur um die Kurve, und , da sind wir !“ „ Wow, alles voller Bling Bling . Ich komme nicht mehr aus dem Staunen raus. Die Betten aus warmen Stroh und die Bettdecke aus warmer Wolle , einfach fantastisch .“ Ich war baff . „ Jetzt sind wir am Schluss der Führung . Es war so lieb von dir , dass du mir alles gezeigt hast.“ „Bitte gern geschehen . Und weil ich dich sehr geschätzt habe , schenke ich dir eine Packung Caramelschokolade.“ „Omg, das wäre doch nicht nötig gewesen . Danke vielmals. Ich muss jetzt leider gehen bis zum nächsten Mal ,tschüss.“ Zuhause angekommen naschte ich eine kleine Reihe Caramelschokolade und dachte an den süssen Lapplo.