Klub der jungen Geschichten Das magische Buch Katharina Adamic, Geuensee, 6. Primar

Ich stieg in den Keller. Doch ihn ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Durch den Schrank gelang ich in einen Raum. Auf dem Tisch in der Mitte des Raums lag ein altes, verstaubtes Buch. Ich schlug es auf und dort stand, wenn du alle 3 Aufgaben löst, dann gewährt der Dämon des Lichtes 3 Gaben. Ich dachte mir: „Ja warum eigentlich nicht?“ Die erste Aufgabe bestand daraus mir 2 Freunde dazu zu holen. Ich wollte meine beiden besten Freunde Mia und Sophia. Sie waren nicht sofort begeistert, wie ich es mir vorgestellt hatte. Ich musste sie lange überreden, bis sie Feuer und Flamme dafür waren. Mia las vor was als nächstes kam. „Die zweite Aufgabe besteht darin ein Schwur zu leisten. Geht zurück in das Zimmer des Lichts. Ich ging voraus. Mia war fasziniert vom Raum. Sophia eher verängstigt. Sie erschrak auch furchtbar, als plötzlich eine schwarze Katze mit weissen Pfoten auftauchte. Ich streichelte die Katze und ging kurz hoch, um der Katze etwas zu trinken zu holen. Als ich zurückkam, lag die Katze auf dem Boden und wurde von Mia gestreichelt. Sophia dagegen lief mit dem Buch in der Hand die ganze Zeit auf und ab und murmelte unverständliche Worte. Sie sagte: „Jolie bist du dir sicher, dass wir diesen Schwur ablegen sollten?“ Ich nickte und sagte: „Klar bin ich mir sicher,“ und sah zu Mia die nun mehr mit der Katze spielte, als sie zu streicheln. Ich gab der Katze die Wasserschale, diese trank sie gierig leer. Mia sah sie belustigt an und sagte: „Na du warst aber durstig!“ Sophia meinte: „Wir sollten jetzt anfangen. Wir verschwenden nur unnötig Zeit!“ „Okay entspann dich!“, sagte Mia, „Wir fangen jetzt an! Also was steht da, Jolie?“ „Mal sehen“, murmelte ich. Sophia riss mir das Buch aus der Hand.

„Ich lese vor“, sagte sie bestimmt. Ich nickte damit sie kein Riesendrama daraus machte, was sie sonst immer, überall und zu jeder Zeit machte. Sie begann vorzulesen. „Sprecht die Worte nach, sagt sie laut und deutlich. Sie müssen von ganzem Herzen so gemeint sein, sonst müsst ihr den Schwur wiederholen.“ Sophia sprach die Worte vor und Mia und ich wiederholten sie zusammen mit ihr. Plötzlich miaute die Katze sehr laut. Sophia erschrak am meisten. Ihre hüftlangen blonden Haare waren offen und wurden vom Wind, der auf kam weg geweht. Sie starrte uns mit ihren eisblauen Augen an. „Der Schwur ist gesprochen, meine Dienste sind erfüllt!“, sagte die Katze und verschwand. Sophia stiess hörbar die Luft aus. Ihre Augen huschten zwischen dem Buch und dem Platz, wo die Katze vor wenigen Sekunden gestanden hatte hin und her. Sie wirkte verängstigt als sie nach dem Buch griff und mit zittriger Stimme vorlas: „Die dritte Aufgabe besteht darin den Dämon des Lichts zu entfesseln.“ Sie sah uns an und lächelte. Dann schrie sie vörmlich die magischen Wörter. Eine weisse Rauchwolke stieg aus dem Buch, als Sophia fertig war. Eine melodische Stimme sagte: „Ich bin die Dämonin des Lichts, die Dämonin. Ihr habt mich entfesselt, somit verleihe ich jeder von euch eine Gabe. Haltet euch an den Händen…“ Ich musste niesen, so unterbrach der Kontakt mit der Dämonin. Sie sah mich an und lächelte, dann griff sie meine Hand und beendete das Ritual. Dann verschwand sie. „Sophia du kannst mit Tieren reden, Mia du kannst Gedanken lesen und Jolie kann Gedanken lesen, mit Tieren sprechen und in der Zeit reisen, da bei ihr etwas schief ging“, hallte eine Stimme durch den Raum. Der nächste Tag war grauenvoll, da wir die Gedanken der Tiere und Leute lesen konnten.