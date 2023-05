Klub der jungen Geschichten Das magische Kästchen Emilia, Sursee, 4. Primar

(chm)

Ich warf der Obdachlosen zwei Franken in den Hut, der vor ihr lag. Was dann geschah, gab mir auf besondere Weise viel mehr zurück. Sie gab mir ein holzgeschnitztes Kästchen mit drei Diamanten. Zuhause öffnete ich das Kästchen. Es war fast leer bis auf drei Fotos. Auf dem ersten Foto war ein Zauberstab, auf dem zweiten war ein Pferd und auf dem dritten war ein Fussball. Ich fragte mich, was das alles zu bedeuten hatte? Aber morgen war ja auch noch ein Tag. In der Schule zeigte ich das Kästchen. Alle wollten das Kästchen aber ich gab es niemand. Weil ich spürte, dass es etwas besonderes war. Ich fand das Kästchen sehr schön und holte es immer wieder hervor. Dabei fiel mir auf, dass es aussen viel grösser wirkte als es innen Platz hatte. Ich habe das Kästchen nochmals geöffnet und durchsucht. Plötzlich hat es Klick gemacht und beim Deckel ist ein Fach runtergeklappt. Aus dem Fach fiel ein Brief. Ich habe den Brief langsam aufgerollt. Auf dem Brief stand folgendes:

Liebe Elis (Hö, das ist ja an mich)

Endlich hast du meinen Brief gefunden. Das hier ist deine Einladung zu der Sport- und Zauberschule. Nimm das Kästchen und pack deine wichtigsten Sachen ein. Denn in der nächsten Nacht wirst du abgeholt.

Liebe Grüsse

Schuldirektorin Zinaruf (getarnt als die Obdachlose)

Als ich den Brief fertig gelesen hab, war ich etwas schockiert. Dann habe ich mich aber fest gefreut und begann mit Packen. Meine Mutter kam ins Zimmer und sagte, dass wir nächste Nacht etwas besonderes unternehmen. Ich wollte ihr schob fast von Brief erzählen aber ich sagte dann nichts. Am Abend packten wir unsere Sachen und gingen als Familie auf eine Nachtwanderung. Wir gingen in den Finsterwald. Zum Glück hatte ich meinen Kompass dabei. Leider schauten meine Eltern immer, dass ich nahe bei ihnen war. Dabei wollte ich doch möglichst schnell nach Hause um auf die Zauberschule zu können. Nachher hatte ich die geniale Idee, dass ich aufs WC gehen könnte. So habe ich es geschafft endlich von meinen Eltern wegzuspringen. Ich bin gerannt so schnell ich konnte um rechtzeitig zuhause anzukommen. Ich nahm meinen Koffer und fiel plötzlich in ein Loch. Dann ging ich einen langen dunklen Gang entlang und kam schlussendlich bei einem Schloss an. Eine grosse Frau stand vor mir und hiess mich auf der Sport- und Zauberschule willkommen. Sie zeigte uns alles und mir gefiel die Schule sehr sehr gut.