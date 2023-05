Klub der jungen Geschichten Das magische Portal in die Welt von den Drachen Elona Tahiri, Altishofen, 6. Primar

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Dann passierte es, ich hörte Geräusche aus dem Schrank und fragte mich, was könnte das wohl sein? Dann sprang ein kleiner Drache in meine Arme. Zuerst war ich geschockt und habe mich gefragt, was ein Drache in einem Schrank macht. Und noch schlimmer, wie sollte ich meinem Opa erzählen, dass ein Drache aus einem alten Schrank rausgesprungen ist.

Ich habe meine Eltern seit vielen Jahren nicht mehr. Meine Eltern sind an einem Autounfall gestorben, als ich noch klein war. Aber zurück zu Opa, er wird es mir ja gar nicht glauben. Wahrscheinlich sagt er, dass ich wieder zu viele Fantasie Filme gekuckt habe. Der Drache ist blau und hat sehr schöne kristallblaue Augen. Mein Opa kennt sich sehr gut mit Drachen aus. Und er wollte schon immer einen haben. Ich frage meinen Opa mal über den Drachen, und ich hoffe, dass ich den Drachen behalten kann. Ich habe schon immer geträumt einen Drachen zu haben und dann? Kommt einfach einer aus einem Schrank in meine Arme gesprungen. Zufall? Ich weiss nicht, wahrscheinlich hat der Drachengott sich entschieden mir einen zu geben, wer weiss. Opa: «Ja, mein Kind?» «Du glaubst mir nicht was passiert ist.» «Was ist denn passiert?» «Also ich bin in den Keller gegangen um Kater Li zu finden, doch da war er nicht. Dann habe ich in der Ecke diesen alten Schrank gesehen und ich wollte schauen was drinnen ist. Doch ich hörte Geräusche und dann kam ein Drache aus dem Schrank in meine Arme gesprungen. Ich war zuerst sehr geschockt. Aber dann habe ich realisiert was passiert ist.» «Ist der Drache noch unten im Keller?» «Ich weiss es nicht Opa.» «Komm wir schauen mal.» Ich ging mit meinem Opa nach unten in den Keller um zu schauen ob der Drache noch dort ist. Wir waren im Keller doch sahen keine Spur von dem Drachen. Wo könnte er wohl sein? Wir gingen wieder nach oben und fanden den Drachen in der Küche, er nahm Sachen vom Kühlschrank, probierte es und warf es in den Müll. Der Drache drehte sich auf einmal um, und sah uns. Plötzlich begann er zu sprechen. «Mailing? Juan?» Ich und Opa waren geschockt. Wie konnte er unsere Namen wissen? Wir haben ihn ja noch nie gesehen. «Könnt ihr mir helfen wieder zurück in meine Welt zu gelangen?» «Was, in eine Welt? Opa gibt es noch andere Welten?» «Ja, mein Kind, die Drachen haben ein Land wo alle friedlich lebten bis die Schöpfer der Drachen probiert haben alle Drachen zu töten. Und sie haben es auch geschafft. Tja, das haben sie gedacht, der Drache vor uns ist der letzte überlebende Drache.» Ich fragte den Drachen wie wir ihn in seine Welt zurückbringen können. Er sagte es gibt im tiefen Wald ein Portal welches die Drachen zurück in ihre Welt bringt. «Drache wie heisst du eigentlich?» «Ich heisse Bao. Also könnt ihr mich wieder zurück in meine Welt bringen?» «Ja, also ich würde sagen, machen wir uns auf den Weg.» Ich nahm meinen Rucksack packte alle Sachen, die ich brauchte und machte mich auf den Weg mit Bao zu dem Portal. Es war ein sehr schwerer Weg in den tiefen Teil vom Wald. Aber ich und Bao werden es schaffen. Wir waren mittlerweile fast da, wir mussten nur noch ein paar Meter laufen. Ich glaube, ich werde Bao sehr vermissen, obwohl ich ihn fast nicht kenne. Wir standen nun davor, ein Portal was ich noch nie in meinem Leben gesehen habe. Wahrscheinlich deswegen, weil ich noch nie da war. Das Portal war klein und versteckt hinter Bäumen, wahrscheinlich liegt es auch an den Bäumen, die das Portal verstecken. Sonst hätte ich das Portal ja schon mehrmals gesehen. Es war Zeit Lebewohl zu Bao zu sagen. «Bao ich werde dich vermissen.» «Ich dich auch Mailing, wir sehen uns mal wieder in der Zukunft.» Dann umarmte er mich noch ein letztes Mal und stieg in das Portal. Mir kamen die Tränen und ich drehte mich schnell um und ging mit Tränen in den Augen nachhause und schrieb alles, was heute passiert ist, in mein Tagebuch. Was wird wohl später passieren?