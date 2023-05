Klub der jungen Geschichten Das magische Trampolin Janis Schwegler, Marbach, 5. Primar

Das magische Trampolin

Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher. Das dachten Auriel, Eavens und ich, als wir uns entschieden, auf dem Trampolin zu springen. Wir hatten es vor ein paar Tagen auf einem Flohmarkt gekauft und dachten, es sei ein Schnäppchen. Die Verkäuferin hatte uns sogar gewarnt, dass das Trampolin besondere dunkle Kräfte hat und dass wir es vorsichtig verwenden sollen. «Die Dimensionen sind nun in euren Händen», hat sie uns gesagt. Das war schon komisch und wir haben uns über ihre seltsamen Worte lustig gemacht.

Aber als wir höher und höher auf dem Trampolin sprangen, fanden wir uns plötzlich in einer anderen Dimension wieder. Es war eine gefährliche Welt voller unbekannten Gefahren. Alles war düster und wackelte und nichts was wir anschauten war fix, sondern bewegte sich unaufhörlich und schien sich aufzulösen. Uns wurde richtig übel!

Doch wir hatten Glück im Unglück, denn wir trafen ein nettes Monster, ein Satyr- Mädchen, das uns helfen wollte. Sie war die Einzige, die wusste, was mit den Dimensionen gerade passierte. «Ich habe auf euch gewartet», sagte sie, was uns sehr verwunderte. «Wie konntest du uns erwarten? », fragte ich. «Ich wusste, dass ihr kommt «, meinte das Satyr Mädchen. Sie erklärte uns, dass die Dimensionen am Zusammenbrechen sind und dass wir schnell handeln müssen. «Findet den heiligen Schlüssel des Lichts, der die Dimensionen zusammenhält. Ich helfe euch diese schwierige Reise voller Hürde anzutreten, » sagte sie. Um den Schlüssel zu finden, mussten wir durch verschiedene Dimensionen reisen. Schliesslich kamen wir zu einem alten Tempel, in dem der Schlüssel versteckt sein sollte. Wir dachten, wir hätten es geschafft, als wir den Schlüssel endlich entdecken, aber es gab noch weitere Herausforderungen. Der Tempel war voller gemeiner Fallen und Rätsel, die wir lösen mussten. Wir kämpften uns durch den Tempel und lösten jedes Rätsel, das uns im Weg stand. Aber dann gelang es uns endlich, den Schlüssel und die Schriftrolle, die da lag zu fassen und wir verliessen den Tempel schleunigst. Auf der Schriftrolle stand: «Folgt den Farben und findet das hellste Licht indem ihr zur allerersten aller Dimensionen zurückkehrt. «Nach einer gefühlten Ewigkeit sahen wir von weitem einen Planeten, der viel heller strahlte als alles, was wir auf dieser unendlich langen Reise gesehen hatten. Es war ein Planet voller farbiger Bäume, riesengrosser Blumen und wunderschöner Musik und wir fühlten, wie alles viel ruhiger und stabiler wurde und dass unsere Sinne ganz anders funktionierten. Wir hörten viel besser und sahen die Farben viel intensiver, als wir sie je zuvor gesehen hatten. Und dann entdeckten wir diesen fantastisch strahlenden Baum, aus welchem das hellste Licht entspringt. In dem Baum war eine Öffnung, welche die Quelle von diesem magischen Licht war. Der Schlüssel passte perfekt in diese Öffnung. Wir drehten den Schlüssel um und spürten wie sich langsam die Dimensionen stabilisierten und der Zerfall von allem um uns herum aufhörte. Wir hatten es endlich geschafft, und waren so was von erleichtert.

Zum Glück konnte uns das Satyr-Mädchen das Tor in unsere Dimension öffnen damit wir nach Hause zurückkehren konnten. Wir wünschten uns Glück und verabschiedeten uns. Aber als wir zurückkehrten fanden wir das Trampolin verpulvert vor. Wir waren enttäuscht, dass wir keinen Beweis hatten, dass wir tatsächlich mit einem Trampolin in verschiedene Dimensionen gereist waren. «Leider können wir nie mehr zurück», sagte ich. Doch das Satyr-Mädchen gab uns beim Abschied einen geheimniessvollen Kristall, der in der Mitte eine wunderschöne Blume hatte. Sie lächelte, als sie uns den Kristall überreichte und sagte: «Dieser Kristall wird euch für alle Ewigkeiten den Weg zeigen, wenn ihr euch verloren fühlt! »

Janis 595, Wörter