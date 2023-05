Klub der jungen Geschichten Das mysteriöse Haus Ailis Marbacher, Schwarzenberg, 6. Primar

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Ich ging auf den Schrank zu. Aber als ich ihn öffnete, entdeckte ich etwas, was ich nie für möglich gehalten hätte.

Das Ganze begann an einem Samstag, als ich erfuhr, dass meine Mutter gestorben war. Wir hatten keine enge Beziehung mehr, seitdem sie psychisch erkrankte und sich einbildete, dass ein Geist in ihrem Haus wohnte. Ich war ihre einzige Erbin, denn ich hatte keine Geschwister und mein Vater war schon früh gestorben, er hatte einen Autounfall. Ich ging noch am selben Tag zum alten Familienhaus. Als ich dort ankam, war es schon Nacht. Also ging ich in mein Zimmer. Dort kuschelte ich mich ins Bett und schlief friedlich ein.

Ich erwachte am nächsten Morgen. Schnell ging ich nach unten, um zu frühstücken. Am späten Nachmittag hörte ich plötzlich ein Klopfen an der Tür. Als ich sie öffnete, stand ein älterer Mann vor der Tür. Freundlich lächelte er mich an. Er stellte sich vor: «Mein Name ist Daniel Meier, freut mich Sie kennenzulernen, sie sind sicher Tiara.» Er sagte, dass er und meine Mutter gut befreundet gewesen waren. Sie hatten sich kennengelernt, als er vor einem halben Jahr in das Haus nebenan gezogen war. Eine ganze Stunde sprachen wir miteinander. Dann sagte er, dass er wieder nach Hause müsse. Wir verabschiedeten uns und er ging auf sein Haus zu.

Als ich wieder ins Haus ging, schaute ich auf die Uhr. Es war schon Abend. Ich legte eine Fertigpizza in den Ofen. Es dauerte zehn Minuten, bis sie fertig war und ich sie essen konnte. Danach wollte ich noch fernsehen. Aber plötzlich kam ein Krachen aus dem Keller. Vorsichtig stieg ich hinunter. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Ich ging auf den alten Schrank zu. Aber als ich ihn öffnete, kam eine seltsame, leuchtende Gestalt aus dem Schrank. Mir wurde klar, dass meine Mutter sich den Geist gar nicht eingebildet hatte. Schnell rannte ich ins Erdgeschoss hinauf. Ich war mir sicher, dass dieser Geist meine Mutter getötet hatte. Der Geist holte mich schnell ein. Verwirrt fragte er: «Warum rennst du weg von mir?» Daraufhin stellte ich mehrere Fragen: « Hast du meine Mutter getötet? Willst du mich töten?» Dann sagte der Geist: « Ich habe noch nie jemanden getötet und habe es auch nicht vor. Aber ich weiss, dass jemand deine Mutter umgebracht hat. Leider konnte ich diese Person nicht erkennen. Vermutlich will diese Person mich für Experimente benutzen und hat deine Mutter deswegen getötet.»

Plötzlich hörte ich, dass ein Fenster in der Küche eingeschlagen wurde. Die Schritte des Einbrechers kamen immer näher. Schnell versteckte ich mich hinter dem Sofa. Der Geist folgte mir. Die Hand des Einbrechers griff nach mir. Ich sah sein Gesicht. Es war Daniel. Ich war sicher, dass Daniel meine Mutter getötet hatte. Doch dann sagte Daniel zu mir: « Hab keine Angst, ich will dich retten. Dieser Geist hat deine Mutter grundlos getötet!» Plötzlich attackierte der Geist mich. Ich konnte knapp ausweichen. Er knurrte mit kalter Stimme: « Schade, dass du ausweichen konntest.»

Daniel nahm eine kleine Dose aus seinem Rucksack, öffnete sie und sofort wurde der Geist hineingezogen. Ich war verwirrt. Er erklärte mir: «Geister können nicht durch das spezielle Material dieser Dose entweichen. Ich hatte versucht, deine Mutter zu retten. Schön, dass es nun bei dir funktioniert hat.» Ich wollte ihn noch fragen, woher er so viel über Geister wisse. Aber kaum hatte ich den Mund aufgemacht, war er spurlos verschwunden.