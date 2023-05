Klub der jungen Geschichten Das mysteriöse Licht Tobias Zimpelmann, Nottwil, 2. Sek

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Als ich mich dem Licht näherte, ging das Licht aus. Ich öffnete den Schrank, als mir ein Holzbrett gegen den Kopf donnerte.

Als ich wieder aufwachte, war der Schrank weg. Ich fuhr so schnell wie möglich ins Krankenhaus. Als ich dort ankam, war niemand da. Es klang als würden Menschen schreien. Sie schrien: «Hilfe!» Ich ging in die Richtung der Stimmen, als ich plötzlich einen Mann sah. Er redete mit sich selbst, zuerst verstand ich es nicht, doch dann kam er zu mir. «Hier läuft ein Irrer herum, er hat mir mit einer Pistole ins Bein geschossen!», schrie er mir zu. Ich wollte ihn beruhigen, als er plötzlich vor mir umfiel. Ich lief weiter, bis ich in einen Raum kam. Ich sah eine Frau und einen Mann. Der Mann hielt eine Spritze mit grünem Inhalt darin. Ich war mir sicher es war Gift. Als er kurz davor war, ihr das Gift zu spritzen, nahm ich ein Rohr und schlug ihm auf den Kopf. Als ich aus dem Raum lief, war ich plötzlich wieder in meinem Keller. Er war aber anders, der Schrank fehlte. Es war, wie als wäre ich tot. Es fühlte sich nicht real an. Ich ging nach oben, weil ich eine Person reden hörte. Es war meine Mutter. Ich machte die Tür auf, als das Haus einstürzte.

Als ich aufwachte, lag ich im Krankenhaus. Meine Mutter erzählte mir alles. Sie fand mich im Keller liegen, voller Blut. Sie brachte mich her. meine Mutter und Ich gingen nach Hause. Sie sagte, ich solle mich ausruhen, denn es ging mir schlecht. Als ich mich hinlegte, schlief ich schnell ein. Als ich aufwachte ging es mir wieder richtig gut. Es war, als ob das alles nie passiert wäre.