Klub der jungen Geschichten Das mysteriöse Portal Emma Wey, Inwil, 5. Primar

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Mein Herz pochte wie verrückt, ich rieb mir die Augen. Als ich wieder zum Schrank blickte, war das Licht wieder weg. Also holte ich die Sirup-Flasche, die ich eigentlich holen wollte aus dem Regal gegenüber von dem alten Schrank. «Lilly», rief meine Mom von oben runter, «wo bleibst du?» Ich schreckte von meinen Gedanken hoch und ging die Treppe hoch. Nachdem Mom und ich fertig aufgetischt und Mittagessen gekocht haben, kam auch schon mein Stiefvater nachhause. Ich bin Einzelkind, bin 15 Jahre und fast fertig mit der Schule. Eigentlich ist mein Stiefvater sehr nett, aber er arbeitet viel zu viel. Aber wenigstens hat er Zuhause im Keller ein kleines Büro, deshalb muss er fast nie Auto fahren. Wir sassen da und assen still unser Raclette. In Gedanken war ich immer noch bei dem komischen Schrank im Keller. Kurze Zeit später sass ich in meinem kleinen Zimmer auf meinem Bett und rief meine Freundin Vivien an, ob sie zu mir kommen kann.

Ungefähr zehn Minuten später stand sie keuchend vor der Tür. «Was ist los?», fragte sie mich zwei Minuten später auf meinem Bett. Als ich ihr alles erzählt habe, sagte sie: «Okay, lass uns zu dem Schrank gehen.» Also gingen wir in den Keller. Nun da wir vor dem Schrank standen, sagte ich ihr, sie solle ihn öffnen. Der Schrank war offen, was wir sahen war ein violettes Portal. Vivien wollte es berühren, doch ihr Arm verschwand einfach in der Wand. Plötzlich schrie meine Freundin auf: «Aaah!» «Was ist los?», fragte ich sie. «Etwas Kaltes hat mich berührt!» Auch ich streckte den Arm aus und sagte, sobald ich wusste was es war: «Du hast nur eine Metallstange berührt.» «Oh ja stimmt», sagte Vivien. Plötzlich hörten wir meine Mom brüllen: «Lilly! Vivien! Ihr müsst euch beeilen!» Oh Kacke! Vivien hatte auch einen sichtlichen Schreck. Wir stürmten nach oben in mein kleines überfülltes Zimmer und zogen möglichst schnell unsere Fussballklamotten an. Zu meiner Freundin sagte Mom: «Ich habe deiner Mutter gesagt du kannst bei uns essen.» «Oh danke», sagte Vivien. Das Training verlief sehr gut, wir übten wieder einmal Straffstösse. Am späten Abend beschlossen Vivien und ich noch mal in den Keller zu gehen. Unten sagte ich: «Sollen wir einfach reingehen?» «Okay!» Wir stiegen in das Portal! Was wir sahen waren sehr viele wie versteinerte halb Mensch halb Pferd-Wesen. Vivien stand mit offenem Mund neben mir. Ich drehte mich um aber das Portal war erloschen. Uns blieb also nichts anderes übrig als das Schild und Schwert zu nehmen, die beide neben dem Portal-Rahmen waren und uns durchzukämpfen. Der Raum war sehr gross und überall spiegelte es. Zuerst probierten wir am Rand durchzugehen, aber die Wesen griffen uns sofort an. Doch als mich einer angreifen wollte ging der Speer einfach durch mich hindurch. Da merkten wir, dass die Wesen, nur aus vielen kleinen Lichtern bestanden. Aber einer, der mich angreifen wollte konnte es auch. Aber die beste Freundin der Welt hielt gerade noch das Schild hin. Der Angreifer nahm langsam den Helm ab, den er anhatte. Genau in dem Moment wachte ich schweissgebadet auf. Ah, zum Glück war das nur ein Traum dachte ich beruhigt. Aber ich hätte nur zu gern gewusst, wer das unter dem Helm war. Mir fiel ein, dass ich krank zuhause in meinem schön gemütlichen Bett lag und eigentlich lesen wollte. Also nahm ich mein Buch und dachte: Ich soll einen Stiefvater haben? Ich muss langsam wirklich krank sein, wenn ich solche Träume habe.