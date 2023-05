Klub der jungen Geschichten Das mysteriöse Verbrechen von Los Angeles Luc Frey, Gian-Carlo Schneider, Rotkreuz, 6. Primar

(chm)

Textanfang: «Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher»

Geschichte:

«Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher», sagte Lionel 2 Tage später. Lionel ist schon seit zwei Tagen und fünf Stunden im Krankenhaus. Er bereut jede Sekunde, was er getan hat. Lionel ist 19 Jahre alt und lebte in einem Vorort von Los Angeles. Aber jetzt von Anfang an, es war ein sehr sonniger Tag. Lionel freute sich auf den Tag und hatte noch nicht geahnt, was heute passieren wird. Das Einzige, was er wusste, war das heute ein NBA-Spiel stattfinden wird. Lionels Lieblingsverein sind die Los Angeles Lakers, die haben heute ein Stadtderby gegen die Los Angeles Clippers. Das Spiel fängt erst um 20:00 Uhr an, aber Lionel war jetzt schon aufgeregt, um 08:00 Uhr morgens.

Seitdem Lionel wach ist hört er wie üblich Sirenen von Polizeiautos er dachte sich noch nichts dabei. Aber als die Polizeiautos vor dem Haus vorbei fuhren war Lionel überrascht, da er nicht wusste was los ist. Er dachte es sind nur 2 bis 3 Polizeiautos. Als die Polizeiautos an ihm vorbei fuhren war er schockiert, weil es etwa 15 Polizeiautos waren. Lionel wollte ein Polizist fragen was hier los ist, aber er ist so schnell gefahren das Lionel nicht hinterher konnte. Lionel rannte zu seinen Eltern ins Haus und fragte sie, ob sie etwas von dem Geschehen wissen die Eltern fragten: „Was ist passiert?“ Lionel sagte: „Ich weiss es nicht, genau deshalb frag ich ja euch, das Einzige, was ich weiss, ist das gerade 15 Polizeiautos vor unserem Haus vorbeigefahren sind.“ Die Eltern sagen: „Nein wir wissen nichts, aber es wird sicher heute Abend in der Zeitung stehen.“ Lionel vergass das Geschehen schnell und freute sich immer mehr auf das NBA-Spiel heute Abend. Um 18:00 Uhr machte sich Lionel mit seinen Eltern langsam auf den Weg zur Crypto Arena. Als Lionel und seine Eltern los fuhren hörten sie schon im Radio, dass es viel Stau zum Weg zur Arena geben wird. Normalerweise ist der Weg zur Arena 30 Minuten lang, aber heute sind es 90 Minuten. Im Radio wird nicht nur über den Stau berichtet, sondern auch über den Vorfall, der heute passiert ist. Es hiess, dass ein Verbrecher in ein teures Uhrengeschäft einbrach. Der Verbrecher bedrohte den Verkäufer und er hat ihn darauf kaltblütig ermordet. Die Polizei ist auf der Suche nach ihm, sie wissen noch nicht wie der Verbrecher aussieht und haben keine weiteren Informationen. Lionel sagte seinen Eltern: „Sag ich doch, das meine ich!“ Lionel war überrascht, aber trotzdem freute er sich auf Spiel. Als sie eine halbe Stunde vor Spielbeginn bei der Arena waren suchten sie nach einem Parkplatz. Sie fanden schnell einen Parkplatz in einem Parkhaus. Sie gingen in die Arena und bestellten sich einen Hotdog. Die Familie sahen sich das Spiel an und es gab immer wieder Schlägereien zwischen beiden Fans, einerseits zwischen Los Angeles Lakers Fans und andererseits zwischen Los Angeles Clippers Fans. Lionel freute sich sehr als die Los Angeles Lakers das Spiel knapp gewonnen haben. Lionel und seine Eltern blieben noch eine Zeit lang in der Arena und freuten sich mit den Spielern. Als Lionel und seine Eltern langsam aus der Arena gehen wollten, waren alle anderen Leute schon gegangen. Lionel und seine Eltern wollten wieder zum Auto zurück und nach Hause fahren. Als sie beim Parkplatz waren, wo das Auto war, war ihr Auto nicht mehr da. Sie drehten sich um und sie sahen wie ihr Auto, gestohlen wurde und wegfuhr. Lionel rannte hinterher er war so nah am Auto dran. Plötzlich stellte der Fahrer im Auto auf Rückwärtsgang und fuhr Lionel an. Der Fahrer im Auto fuhr weg und die Eltern von Lionel mussten den Notruf anrufen und der Polizei. Kurz darauf holte der Krankenwagen Lionel ab und sie fuhren Lionel ins Spital. Währenddessen fuhren die Polizei dem Übeltäter nach. Die Polizei konnte ihn schnell fassen.

Als die Polizei ins Auto rein sahen waren sie einfach nur noch überrascht, es war einer der übelsten Verbrechen von Los Angeles. Auf dem Rücksitz waren viele gestohlene Uhren, in Wert von Millionen Dollar. Die Polizei konnte schnell einen Zusammenhang finden. Es war der Verbrecher, der die Uhren geklaut hatte. Die Polizei nahmen ihn sofort fest. Die Uhren konnten unbeschädigt zurück ins Uhrengeschäft gebracht werden. Lionel musste an seiner Hüfte und an seinen Beinen, mehrfach operiert werden und so kam es das Lionel jetzt schon seit 2 Tagen und 5 Stunden im Krankenhaus, über das mysteriöse Verbrechen am überlegen ist.