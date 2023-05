Klub der jungen Geschichten Das mysteriöse Verschwinden Elena Schöpfer, Inwil, 5. Primar

(chm)

Wir waren uns absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher. Das dachten sich die beiden Freundinnen Lea und Marie. Sie gingen zusammen zur Schule und waren unzertrennlich. Zusammen bildeten sie ein unschlagbares Team und lösten jeden Fall. In letzter Zeit kam es im Dorf, wo die zwei Freundinnen wohnten, leider sehr oft vor, dass viele Katzen einfach spurlos verschwanden. Die Katzen kamen einfach nicht mehr nachhause und niemand wusste etwas oder hatte irgendetwas gesehen. Die Menschen suchten und hängten Blätter mit einer Vermisstenanzeige auf. Aber leider ohne Erfolg. Da Lea und Marie in ihrer Freizeit gerne als Detektivinnen unterwegs waren, wussten sie, dass dies ihr neuer Fall sein würde. Eines Tages machten Lea und Marie im Garten des Nachbarn eine seltsame Entdeckung. Ein stinkender Geruch war so stark, dass sie nachschauen gehen wollten. «Was kann das wohl sein?», fragte Marie. Der aufsteigende grausame Geruch war soooo schlimm. «Das wird es mir sofort schlecht», sagte Lea. Langsam näherten sich die beiden Mädchen dem Haus. Sie mussten sich ganz vorsichtig verhalten, denn der Nachbar war sehr alt und überhaupt nicht freundlich. Man sagte, dass er Kinder und vor allem Katzen überhaupt nicht leiden konnte. Die Leute im Dorf sagten immer: «Haltet euch fern von diesem alten Mann und seinem Haus, man weiss nie, wozu die Leute fähig sind!» Trotzdem mussten Lea und Marie nachschauen gehen. Sie hatten nämlich den Verdacht, dass der alte Man irgendetwas mit dem verschwinden von den Katzen zu tun hatte. Vorsichtig und ganz leise machten sie Schritt für Schritt. Schuten immer wieder umher, um sicher zu sein, dass der alte Mann sie auf gar keinen Fall entdeckte. Plötzlich entdeckten sie eine Grube, welche mit Ästen und Laub verdeckt war. Je näher sie kamen desto schlimmer wurde der Geruch. Als sie das Laub und die Äste wegwischten, machten sie eine Grauenhafte Entdeckung. Ihnen wurde klar wo die herzigen Vierbeiner verschwanden. Denn dies war eine schreckliche Katzenfalle. Mindestens fünf tote Katzen lagen in der Falle. Die beiden Mädchen starrten sich nur an. Doch plötzlich hörten sie ein leises Miauen. Lea flüsterte «Hörst du das auch Marie?». « Ist es das was ich denke?», fragte Marie. Tatsächlich unter all den toten Katzen bewegte sich ein Katzenkörper. So versuchten die Mädchen vorsichtig mit einem langen Ast, das junge Kätzchen herauszuholen. Es miaute immer lauter und lauter. Lea und Marie gelang es das junge Kätzchen aus der Falle zu befreien. Die kleine Katze war sehr dünn und zitterte am ganzen Körper. Marie legte sie in ihren Pulli. Die zwei Detektivinnen waren sich einig, dass sie diesen Fall aufgelöst hatten und sie dies sofort der Polizei melden mussten. Zum Glück hatten sie immer ihre IPhones dabei. Sie wählten die Nummer der Polizei und gaben die Information bekannt. Doch bevor sie die letzten Sätze gesprochen hatten, hörten sie kommende Schritte. Sie wurden immer schneller und lauter. «Lass uns sofort verschwinden», sagte Marie. «Bestimmt ist das der alte Mann». Sie waren sich absolut sicher das nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher. Denn als sie sich umdrehten, stand plötzlich dieser alte Mann da. Er schaute so böse und gefährlich, dass die beiden richtig Angst bekamen. Er riss nach der jungen Katze und packte Marie am Arm. Lea schrie so laut es ging und versuchte Marie zu helfen. Doch der Mann war voller Wut und versuchte Marie in die Grube zu stossen. Da kamen plötzlich Polizisten, welche den alten Mann von hinten abführten. Das war die Rettung und zum Glück war nochmals alles gut gegangen. Sie waren ein unschlagbares Team.